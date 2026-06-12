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EN BREF-SpaceX, la société d'Elon Musk, donne le coup d'envoi d'une vague de méga-introductions en Bourse avec une levée de fonds de 75 milliards de dollars
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 17:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la date et des informations sur les débuts de SpaceX)

SpaceX, la société d'Elon Musk, a fait son entrée au Nasdaq vendredi après que le fabricant de fusées et de satellites a levé 75 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse, pulvérisant tous les records et éclipsant largement l'introduction en Bourse de Saudi Aramco en 2019 pour devenir la plus grande introduction en Bourse de l'histoire.

Cette entrée en Bourse devrait marquer le début d'une vague de méga-introductions en Bourse, les start-ups privées de premier plan OpenAI, créateur de ChatGPT, et son rival Anthropic ayant franchi ces dernières semaines des étapes décisives vers leur introduction en Bourse.

DE SPACEX À ALIBABA: LES PLUS GRANDES INTRODUCTIONS EN BOURSE AU MONDE

Voici un aperçu des plus grandes introductions en Bourse au niveau mondial, classées par taille de transaction:

Cette introduction en Bourse éclipse également certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde:

LES GÉANTS DE L'IA SE RAPPROCHENT DES MÉGA-INTRODUCTIONS EN BOURSE

Voici un aperçu de certaines des autres méga-introductions en Bourse attendues en 2026:

OPENAI

OpenAI, qui exploite le chatbot IA ChatGPT, a révélé lundi avoir déposé en toute confidentialité une demande en vue d'une introduction en Bourse aux États-Unis, alors que les investisseurs cherchent à tirer parti de l'essor de l'IA.

"Nous n'avons pas encore décidé du calendrier; cela pourrait prendre un certain temps, car il y a des choses que nous voulons faire et qui sont probablement plus faciles à réaliser en tant que société privée", a déclaré OpenAI.

"Mais il s'agit d'un ensemble complexe de compromis et cela nous donne la possibilité d'entrer en Bourse plus tôt si cela s'avère être la meilleure option."

OpenAI vise une introduction en Bourse dès septembre, a rapporté Reuters le mois dernier. Elle préparait le terrain pour une introduction en Bourse qui pourrait la valoriser jusqu'à 1 000 milliards de dollars.

En mai, la société dirigée par Sam Altman a repoussé une action en justice existentielle intentée par Elon Musk , ce qui simplifie la voie pour qu'OpenAI procède à son introduction en Bourse.

ANTHROPIC

Le géant de l'IA Anthropic a révélé au début du mois qu'il avait déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis, ouvrant la voie à ce qui pourrait devenir un tournant décisif dans la frénésie de Wall Street pour l'IA.

Anthropic, qui exploite le chatbot IA Claude, a levé 65 milliards de dollars fin mai, avec une valorisation post-financement de 965 milliards de dollars, devançant ainsi son rival OpenAI.

Cette introduction en Bourse constituerait l'une des entrées en Bourse les plus marquantes de ces dernières années, susceptible de redéfinir les indices de référence, les flux d'investisseurs et le contexte général qui anime les actions américaines.

Elon Musk

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