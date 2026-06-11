EN BREF-La course au lancement d'un médicament amaigrissant s'intensifie alors que Novo obtient l'autorisation de mise sur le marché au Royaume-Uni

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur l'autorisation du comprimé de Novo au paragraphe 1, sur le médicament de Structure Therapeutics aux paragraphes 13 à 15, et sur le médicament d'AstraZeneca aux paragraphes 19 et 20)

Novo Nordisk NOVOb.CO a obtenu l'autorisation britannique pour son médicament oral amaigrissant, alors que le laboratoire danois cherche à regagner le terrain perdu sur un marché de plusieurs milliards de dollars qui s'oriente vers des options thérapeutiques plus pratiques.

Novo a obtenu l'autorisation américaine pour le comprimé Wegovy en décembre, avec plus de trois mois d'avance sur son rival Eli Lilly LLY.N , qui a obtenu l'autorisation pour son comprimé amaigrissant orforglipron en avril.

Le marché mondial des médicaments amaigrissants entre également dans une nouvelle phase, alors que la concurrence des génériques se profile et que les prix américains des traitements phares d'Eli Lilly LLY.N et de Novo Nordisk NOVOb.CO baissent.

Cette évolution rapide a incité Wall Street à revoir ses prévisions de longue date, qui tablaient sur un marché de 150 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Voici les entreprises qui se livrent à une course effrénée pour développer des médicaments oraux contre l'obésité dans l'espoir de s'imposer sur un marché lucratif:

NOVO NORDISK

Novo a été la première entreprise à lancer un comprimé à base de GLP-1 contre l'obésité après avoir obtenu l'autorisationde la Food and Drug Administration américaine en décembre.

L'Agenceeuropéenne des médicaments a recommandé l'autorisation de mise sur le marché de la pilule Wegovy en mai, ouvrant la voie à ce qu'elle devienne la première pilule orale contre l'obésité à entrer sur les marchés européens.

ELI LILLY

L'orforglipron , l'agoniste non peptidique du GLP-1 administré par voie orale une fois par jour de la société, commercialisé sous le nom de Foundayo, a aidé des adultes en surpoids non diabétiques à perdre 12,4 % de leur poids corporel sur 72 semaines à la dose la plus élevée lors d'un essai de phase avancée.

Dans une autre étude , l'orforglipron a aidé à maintenir la perte de poids chez les patients passant de son injection de GLP-1, Zepbound, au Wegovy de son concurrent Novo Nordisk.

STRUCTURE THERAPEUTICS GPCR.O

Le comprimé à prise unique quotidienne de Structure Therapeutics, l'aleniglipron, a aidé les patients à perdre jusqu'à 16,3 % de leur poids, soit 39 livres, à la dose de 180 mg après 44 semaines, par rapport à un placebo, lors d'un essai de phase intermédiaire.

La société a déclaré en juin que le comprimé ne présentait aucun signe de toxicité hépatique, tandis que les patients continuaient à perdre du poids même à des doses plus faibles.

Structure prévoit de lancer une étude de phase avancée au second semestre 2026, à la suite d'une réunion avec la FDA au deuxième trimestre.

MERCK MRK.N

La société, en partenariat avec Hansoh Pharma

3692.HK , se prépare à tester le HS-10535, un agoniste du GLP-1 à petites molécules administré par voie orale, dans le cadre d'essais cliniques de phase précoce . Le médicament fait actuellement l'objet d'études en laboratoire.

ASTRAZENECA AZN.L

AstraZeneca et Eccogene poursuivent le développement de l'elecoglipron, un comprimé agoniste du récepteur du GLP-1 à prise unique quotidienne. AstraZeneca a déclaré en juin que les patients avaient perdu 10,5 % de leur poids corporel après 26 semaines dans le cadre d'un essai de phase intermédiaire sur l'elecoglipron.

La société a indiqué que la perte de poids s'était poursuivie au fil du temps et que les adultes en surpoids ou obèses ayant reçu la dose la plus élevée d'elecoglipron avaient perdu 11,8 % de leur poids après 36 semaines, soit la durée totale de l'essai.

ROCHE ROG.S

Roche, suite à son acquisition de Carmot Therapeutics, travaille sur le CT-966, un agoniste oral du GLP-1. Le CT-966 a entraîné une perte de poids moyenne ajustée par rapport au placebo de 6,1 % en quatre semaines chez des patients obèses non diabétiques lors d'un essai de phase précoce mené l'année dernière.

VIKING THERAPEUTICS VKTX.O

La société développe une formulation orale du VK2735, qui cible à la fois les hormones GLP-1 et GIP qui régulent le métabolisme de l'organisme.

Dans une étude de phase intermédiaire , ce comprimé expérimental a aidé les patients à perdre 12,2 % de leur poids corporel, manquant ainsi les prévisions les plus optimistes de Wall Street, qui tablaient sur 15 %.

PFIZER PFE.N

Pfizer a fait son entrée sur le marché des médicaments contre l'obésité grâce à l'acquisition, pour 10 milliards de dollars, du développeur de médicaments contre l'obésité Metsera, à l'issue d'une guerre d'enchères acharnée avec Novo.

Dans le cadre de cet accord, le laboratoire pharmaceutique a obtenu l'accès à deux médicaments oraux à action prolongée de type GLP-1,tous deux actuellement testés dans le cadre d'essais précliniques.

Pfizer et son partenaire chinois Sciwind Biosciences ont obtenu l'autorisation de mise sur le marché en Chine de leur injection hebdomadaire amaigrissante , Xianweiying, ce qui accentue la pression sur les produits concurrents déjà approuvés de Novo, Lilly et Innovent Biologics 1801.HK .

Pfizer développait le danuglipron , initialement sous forme d'agoniste du GLP-1 oral à prendre deux fois par jour, mais a abandonné ce développement après que les données d'un essai de phase intermédiaire ont montré une mauvaise tolérance.

Innovent Biologics 1801.HK

Le médicament oral à base de GLP-1 pour la perte de poids d'Innovent Biologics, basé en Chine, l'IBI3032, fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase précoce aux États-Unis et en Chine.

HuaDong Pharmaceutical

Le candidat médicament oral contre l'obésité de la société chinoise HuaDong Pharmaceutical, l'HDM1002, a permis une réduction du poids corporel pouvant atteindre 6,8 % lors d'une étude de phase précoce menée en Chine auprès de participants en surpoids ou obèses.

Ascletis Pharma 1672.HK

Le médicament expérimental oral à base de GLP-1 de la société chinoise Ascletis Pharma, l'ASC30, a permis une perte de poids pouvant atteindre 7,7 % lors d'une étude de phase intermédiaire menée aux États-Unis.