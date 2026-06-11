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EN BREF-Dans le cockpit : comment le vol du Boeing Dreamliner d'Air India a tourné au drame
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 06:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles concernant l'enquête)

Les enquêteurs indiens devraient repousser la publication du rapport final sur le crash mortel du Boeing BA.N 787 d'Air India au-delà de la date anniversaire de vendredi, invoquant la nécessité de mener à bien l'analyse des moteurs de l'avion, selon une source proche du dossier. Voici le déroulement des événements – seconde par seconde – du 12 juin 2025, tel que détaillé par les enquêteurs indiens dans leur rapport préliminaire preliminary report publié le 12 juillet de l'année dernière:

05 h 47 GMT (11 h 17 IST) – Le Dreamliner VT-ANB d'Air India a atterri à Ahmedabad en provenance de New Delhi sous le numéro de vol AI423.

07 h 48 min 38 s GMT – L'avion a été vu quittant la porte 34 de l'aéroport.

07 h 55 min 15 s GMT – L'avion a demandé l'autorisation de rouler, qui lui a été accordée par le contrôle aérien; une minute plus tard, l'avion a roulé de la porte d'embarquement vers la piste 23 via la voie de circulation R4, a fait demi-tour et s'est aligné pour le décollage.

08 h 02 min 03 s GMT – L'avion a été transféré du contrôle au sol à la tour de contrôle.

08 h 07 min 33 s GMT – Autorisation de décollage délivrée.

08 h 07 min 37 s GMT – L'avion a commencé à rouler.

08 h 08 min 39 s GMT – L'avion a décollé. « Les capteurs air/sol de l'avion sont passés en mode air, ce qui correspond au décollage », indique le rapport.

08 h 08 min 42 s GMT – L'avion a atteint une vitesse maximale de 180 nœuds. « Immédiatement après, les commutateurs de coupure de carburant des moteurs 1 et 2 sont passés de la position RUN à la position CUTOFF l'un après l'autre, avec un intervalle de 1 seconde. »

« Les régimes N1 et N2 ont commencé à diminuer par rapport à leurs valeurs au décollage lorsque l'alimentation en carburant des moteurs a été coupée.

« Sur l'enregistrement vocal du cockpit, on entend l'un des pilotes demander à l'autre pourquoi il a coupé l'alimentation.

« L'autre pilote a répondu qu'il ne l'avait pas fait.

« Les images de vidéosurveillance obtenues à l'aéroport ont montré que la turbinette éolienne (RAT) s'était déployée pendant la montée initiale, immédiatement après le décollage.

« L'avion a commencé à perdre de l'altitude avant de franchir le mur d'enceinte de l'aéroport. »

08 h 08 min 47 s GMT – Les valeurs des deux moteurs « sont passées en dessous du régime de ralenti minimum », et la pompe hydraulique du RAT a commencé à fournir de la puissance hydraulique.

08 h 08 min 52 s GMT – Le commutateur de coupure de carburant du moteur 1 est passé de la position CUTOFF à la position RUN.

08 h 08 min 56 s GMT – Le commutateur de coupure de carburant du moteur 2 est également passé de la position CUTOFF à la position RUN. « Lorsque les commutateurs de commande de carburant passent de la position CUTOFF à la position RUN alors que l'avion est en vol, le FADEC (Full Authority Digital Engine Control) de chaque moteur gère automatiquement une séquence de rallumage et de rétablissement de la poussée comprenant l'allumage et l'injection de carburant. »

« La décélération du noyau du moteur 1 s'est arrêtée, s'est inversée et a commencé à progresser vers la récupération. Le moteur 2 a pu se rallumer mais n'a pas pu arrêter la décélération de la vitesse du noyau et a réintroduit du carburant à plusieurs reprises pour augmenter l'accélération de la vitesse du noyau et la récupération. »

08 h 09 min 05 s GMT – L’un des pilotes a transmis « MAYDAY MAYDAY MAYDAY ».

08 h 09 min 11 s GMT – L'enregistrement des données s'est arrêté.

08 h 14 min 44 s GMT – Un camion de pompiers a quitté l’enceinte de l’aéroport pour mener les opérations de sauvetage et de lutte contre l’incendie.

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