Emeis va proposer la nomination d'Olivier Dussopt comme président du CA

Emeis SA EMEIS.PA :
* EVOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE EMEIS
* RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE LAURENT GUILLOT ET SA RECONDUCTION EN TANT QUE DIRECTEUR GÉNÉRAL
* GUILLAUME PEPY N'A PAS DEMANDÉ LE RENOUVELLEMENT DE SON MANDAT EN TANT QUE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PROPOSERA DE NOMMER OLIVIER DUSSOPT SOUS RÉSERVE DU VOTE SOUMIS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Texte original nBw4WD8sda Pour plus de détails, cliquez sur EMEIS.PA
(Rédaction de Gdansk)
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