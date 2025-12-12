 Aller au contenu principal
emeis cède son activité maison de retraite en Suisse pour près de 270 millions d’euros
information fournie par Boursorama CP 12/12/2025 à 07:30

2,4 Md€ de cessions dorénavant réalisées ou sécurisées depuis mi 2022

emeis a finalisé des accords de cession avec Tertianum, opérateur suisse spécialiste du soin et de l’accompagnement de personnes âgées et deux investisseurs institutionnels immobiliers. Ces accords comprennent les activités maison de retraite en Suisse ainsi que du patrimoine immobilier s’y afférant pour une valeur totale de 250 millions de CHF , soit près de 270 millions d’euros.

Cette nouvelle opération porte à près de 2,4 Md€ le volume de cessions réalisées ou sécurisées depuis mi 2022, dépassant largement l’objectif de 1,5 Md€ de cessions initialement fixé d’ici fin 2025. Ces cessions permettront de poursuivre le désendettement du Groupe et viendront renforcer la structure de son bilan.

