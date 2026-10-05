emeis achève son désengagement d'Amérique latine

Le groupe a annoncé la finalisation de la cession de ses activités au Brésil, achevant ainsi son désengagement opérationnel d'Amérique latine pour un montant global d'environ 111 millions d'euros. Une opération qui permet à emeis de poursuivre son recentrage sur ses marchés stratégiques européens tout en renforçant sa structure financière.

Le groupe avait engagé en 2024 un vaste plan de cessions visant à se retirer progressivement de la région. À fin 2023, emeis était présent au Brésil, au Mexique et en Uruguay, ainsi qu'au Chili en tant qu'investisseur minoritaire, et exploitait près de 1 500 lits répartis dans 15 établissements, hors Chili.

Avec la cession de ses activités brésiliennes, emeis a désormais vendu l'ensemble de ses activités opérationnelles en Amérique latine. Le groupe détient encore des réserves foncières au Mexique et en Colombie, dont les cessions, déjà bien avancées, devraient être sécurisées d'ici à la fin de l'année pour un montant attendu d'environ 20 millions d'euros.

La cession devrait par ailleurs avoir un effet immédiatement relutif, la contribution du périmètre à l'EBITDA étant non significative à fin 2025.

L'ensemble de la zone avait enregistré un EBITDAR négatif de 1,5 million d'euros l'an dernier. L'opération contribue également à la poursuite du désendettement d'emeis.

Au total, les transactions réalisées dans la région, en incluant les réserves foncières restant à céder, représentent une valeur d'entreprise d'environ 132 millions d'euros. Près de 40% de cette somme avait déjà été encaissée à fin 2025.