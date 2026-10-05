 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

emeis achève son désengagement d'Amérique latine
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 08:17

Ajouter Boursorama à vos sources

Le groupe a annoncé la finalisation de la cession de ses activités au Brésil, achevant ainsi son désengagement opérationnel d'Amérique latine pour un montant global d'environ 111 millions d'euros. Une opération qui permet à emeis de poursuivre son recentrage sur ses marchés stratégiques européens tout en renforçant sa structure financière.

Le groupe avait engagé en 2024 un vaste plan de cessions visant à se retirer progressivement de la région. À fin 2023, emeis était présent au Brésil, au Mexique et en Uruguay, ainsi qu'au Chili en tant qu'investisseur minoritaire, et exploitait près de 1 500 lits répartis dans 15 établissements, hors Chili.

Avec la cession de ses activités brésiliennes, emeis a désormais vendu l'ensemble de ses activités opérationnelles en Amérique latine. Le groupe détient encore des réserves foncières au Mexique et en Colombie, dont les cessions, déjà bien avancées, devraient être sécurisées d'ici à la fin de l'année pour un montant attendu d'environ 20 millions d'euros.

La cession devrait par ailleurs avoir un effet immédiatement relutif, la contribution du périmètre à l'EBITDA étant non significative à fin 2025.

L'ensemble de la zone avait enregistré un EBITDAR négatif de 1,5 million d'euros l'an dernier. L'opération contribue également à la poursuite du désendettement d'emeis.

Au total, les transactions réalisées dans la région, en incluant les réserves foncières restant à céder, représentent une valeur d'entreprise d'environ 132 millions d'euros. Près de 40% de cette somme avait déjà été encaissée à fin 2025.

Valeurs associées

EMEIS
10,0400 EUR Euronext Paris +0,55%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tentative de traversée de la Manche par des migrants au large de Merville-Franceville-Plage, dans le nord-ouest de la France, le 21 septembre 2026 ( AFP / Guillaume SALIGOT )
    Migrants: deux morts dans une tentative de traversée de la Manche
    information fournie par AFP 05.10.2026 09:28 

    Deux hommes ont péri lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche dans la nuit de dimanche à lundi au large de Berck (Pas-de-Calais), selon la préfecture du département interrogée par l'AFP, confirmant des informations de La Voix du Nord. Les deux ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 05.10.2026 09:09 

    * SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a annoncé lundi un accord pour racheter le groupe américain PTC PTC.O pour un montant de près de 20 milliards de dollars, soit la plus importante acquisition de l'histoire du groupe. * AIR LIQUIDE AIRP.PA a annoncé lundi anticiper une ... Lire la suite

  • drapeaux us et europe 3 (Crédits: Adobe Stock)
    USA vs. Europe : la grande divergence (2015-2025)
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 05.10.2026 09:02 

    L'objectif de cet article est de quantifier et d'analyser le décrochage patrimonial, technologique et financier entre l'Europe et les États-Unis, puis d'en tirer les conséquences en matière d'allocation d'actifs. Entre 2015 et 2025, la hiérarchie économique mondiale ... Lire la suite

  • Une boutique Vuitton à Hong Kong. (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : Hermès, LVMH, Kering, Société Générale, BNP Paribas...
    information fournie par Reuters 05.10.2026 08:54 

    * HERMES HRMS.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "vendre". * LVMH LVMH.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter". * KERING PRTP.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
101,53 -1,43%
CAC 40
7 829,23 -0,86%
HAFFNER ENERGY
0,71 -2,47%
DBT
0,0878 +7,07%
SCHNEIDER ELECTRIC
280,15 -7,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank