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Schneider Electric acquiert PTC pour 22,6 milliards de dollars
information fournie par Boursorama avec AFP 05/10/2026 à 08:54

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Schneider Electric, le géant français des équipements électriques, a annoncé lundi "la signature d'un accord définitif" pour l'acquisition pour 22,6 milliards de dollars (20,1 milliards d'euros) de l'américain PTC, concepteur de logiciels basé à Boston (Massachusetts).

Olivier Blum, PDG de Schneider Electric, à Paris, le 1er juin 2026 ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Olivier Blum, PDG de Schneider Electric, à Paris, le 1er juin 2026 ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Cette acquisition sera réalisée "intégralement en numéraire au prix de 205 dollars par action portant sur 100 % du capital de PTC et valorisant les capitaux propres de PTC à environ 22,6 milliards de dollars (20,1 milliards d’euros)", précise dans un communiqué Schneider Electric, et une "valeur d’entreprise implicite de 23,7 milliards de dollars (21,1 milliards d’euros)".

"L'acquisition de PTC représente une étape importante dans notre ambition de devenir le leader de la nouvelle ère de l'Intelligence Énergétique et Industrielle. Ensemble, nous créons un des portefeuilles les plus complets et qualitatifs du marché dans les logiciels industriels et l'IA, reliant les mondes physique et digital", a commenté Olivier Blum, directeur général de Schneider Electric, cité dans le communiqué.

Schneider Electric fait état dans son communiqué de "250 millions d'euros de synergies de coûts annuelles, reposant sur un plan d'exécution identifié et devant être atteintes d'ici trois ans, ainsi qu'environ 800 millions d'euros de synergies de revenus".

La transaction a été approuvée à l'unanimité par les Conseils d'administration des deux sociétés, et sa finalisation est prévue d'ici au troisième trimestre 2027, sous réserve des conditions suspensives d'usage.

Par ailleurs, en conséquence de la transaction, Schneider Electric avancera la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2026 au 16 octobre 2026.

Basée à Boston, dans le nord-est des Etats-Unis, PTC est un concepteur de logiciels qui permet aux fabricants et aux entreprises développant des produits de transformer numériquement la manière dont ils conçoivent, fabriquent et assurent la maintenance des produits physiques dont le monde dépend.

Cotée au Nasdaq à Wall Street, l'entreprise compte plus de 7.000 collaborateurs et accompagne plus de 30.000 clients dans le monde.

Fusions / Acquisitions

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