USA vs. Europe : la grande divergence (2015-2025)

François d'Hautefeuille Evariste Quant Research Cofondateur & président

drapeaux us et europe 3 (Crédits: Adobe Stock)

L'objectif de cet article est de quantifier et d'analyser le décrochage patrimonial, technologique et financier entre l'Europe et les États-Unis, puis d'en tirer les conséquences en matière d'allocation d'actifs.

Entre 2015 et 2025, la hiérarchie économique mondiale a basculé. Alors que le débat public en Europe occidentale s'est concentré sur la transition écologique, l'amortissement des crises énergétiques et la réponse au retour de la guerre en Ukraine, les États-Unis et la Chine ont assis une hégémonie industrielle et financière sans équivalent.

Le duopole sino-américain sur la masse patrimoniale totale

Evolution du patrimoine mondial (2015-2025)

Le fardeau de la décarbonation

L'essentiel de l'effort budgétaire européen a été mobilisé pour absorber les crises importées et financer une transition énergétique sous contrainte.

L'hémorragie budgétaire du choc gazier

Le marché européen de l'électricité aligne le prix de gros sur le coût marginal de la dernière centrale appelée, selon le principe du « merit order », soit presque toujours une centrale au gaz. Lors de la rupture des livraisons de gaz russe en 2022, la flambée du mégawattheure sur le hub TTF, au-delà de 200 euros, a entraîné celle de l'électricité.

Pour préserver leur économie, les États européens ont déboursé des sommes massives :

L'Allemagne a dépensé 135 milliards de dollars, notamment à travers les freins aux prix du gaz et de l'électricité, les Strom- und Gaspreisbremsen , ainsi que le sauvetage d'Uniper. Cela représente l'équivalent de 3,3 % d'une année de PIB injectés sans contrepartie patrimoniale.

a dépensé 135 milliards de dollars, notamment à travers les freins aux prix du gaz et de l'électricité, les Strom- und Gaspreisbremsen , ainsi que le sauvetage d'Uniper. Cela représente l'équivalent de 3,3 % d'une année de PIB injectés sans contrepartie patrimoniale. La France a financé à hauteur de 90 milliards de dollars son bouclier tarifaire, ses amortisseurs et ses chèques énergie, soit un impact direct équivalant à 3,2 % de son PIB annuel sur l'endettement public.

a financé à hauteur de 90 milliards de dollars son bouclier tarifaire, ses amortisseurs et ses chèques énergie, soit un impact direct équivalant à 3,2 % de son PIB annuel sur l'endettement public. Le Royaume-Uni a mobilisé 75 milliards de dollars à travers l' Energy Price Guarantee , soit 2,5 % de son PIB annuel.

Ces 300 milliards de dollars ont constitué des subventions d'exploitation à fonds perdus, absorbées par le règlement de cargaisons de gaz importé. À l'inverse, le coût budgétaire des boucliers a été quasi nul aux États-Unis, où le gaz de schiste domestique, référencé sur le Henry Hub, est resté structurellement cinq à dix fois moins cher qu'en Europe.

Des investissements de substitution à rentabilité nulle

Sur la décennie 2016-2025, la transition écologique a absorbé des volumes considérables de capitaux :

Rachat d'électricité renouvelable : les tarifs garantis et les primes ont coûté 235 milliards de dollars à l'Allemagne, dans le cadre de l'EEG, et 58 milliards de dollars à la France au titre des charges de service public de l'énergie.

les tarifs garantis et les primes ont coûté 235 milliards de dollars à l'Allemagne, dans le cadre de l'EEG, et 58 milliards de dollars à la France au titre des charges de service public de l'énergie. Raccordement et modernisation du réseau : la réfection du réseau et la prise en charge des raccordements à travers les tarifs d'utilisation ont coûté 18 milliards de dollars à la France. En Allemagne, le transport du courant éolien du nord vers le sud, notamment à travers le projet SüdLink, a représenté 40 milliards de dollars.

la réfection du réseau et la prise en charge des raccordements à travers les tarifs d'utilisation ont coûté 18 milliards de dollars à la France. En Allemagne, le transport du courant éolien du nord vers le sud, notamment à travers le projet SüdLink, a représenté 40 milliards de dollars. Rénovation et pompes à chaleur : le remplacement des chaudières fossiles par des pompes à chaleur a capté 138 milliards de dollars en Allemagne, à travers le dispositif BEG, et 69 milliards de dollars en France avec MaPrimeRénov', dont 9 milliards consacrés aux pompes à chaleur.

le remplacement des chaudières fossiles par des pompes à chaleur a capté 138 milliards de dollars en Allemagne, à travers le dispositif BEG, et 69 milliards de dollars en France avec MaPrimeRénov', dont 9 milliards consacrés aux pompes à chaleur. Mobilité électrique : les bonus et primes à l'achat ont mobilisé 32 milliards de dollars en Allemagne et 22 milliards de dollars en France.

L'effort cumulé de décarbonation et de gestion de crise sur dix ans représente 605 milliards de dollars en Allemagne, soit l'équivalent de 14,7 % du PIB annuel, et 272 milliards de dollars en France, soit 9,6 % du PIB annuel.

L'effort géopolitique et le soutien à l'Ukraine

Le conflit en Ukraine a constitué un second choc budgétaire majeur sur la période 2022-2025.

L'assistance à Kiev combine l'aide bilatérale directe et la quote-part imputée des instruments de l'Union européenne, notamment la Facilité européenne pour la paix et la Facilité pour l'Ukraine de 50 milliards d'euros, financées par les États membres :

L'Allemagne est le premier contributeur européen avec 52,5 milliards de dollars, soit 1,3 % de son PIB annuel, dont 33,7 milliards d'aide bilatérale directe et 18,8 milliards via l'Union européenne.

est le premier contributeur européen avec 52,5 milliards de dollars, soit 1,3 % de son PIB annuel, dont 33,7 milliards d'aide bilatérale directe et 18,8 milliards via l'Union européenne. La France affiche un engagement total de 22 milliards de dollars, soit 0,8 % de son PIB annuel. Plus de 61 % de cette aide, soit 13,6 milliards de dollars, est mutualisée via le budget européen, tandis que ses transferts bilatéraux d'armement s'élèvent à 8,4 milliards de dollars.

affiche un engagement total de 22 milliards de dollars, soit 0,8 % de son PIB annuel. Plus de 61 % de cette aide, soit 13,6 milliards de dollars, est mutualisée via le budget européen, tandis que ses transferts bilatéraux d'armement s'élèvent à 8,4 milliards de dollars. Le Royaume-Uni consacre également 22 milliards de dollars à l'Ukraine, soit 0,7 % de son PIB annuel, mais sous une forme intégralement bilatérale, hors Union européenne.

consacre également 22 milliards de dollars à l'Ukraine, soit 0,7 % de son PIB annuel, mais sous une forme intégralement bilatérale, hors Union européenne. Les États-Unis ont fourni 120 milliards de dollars, soit le premier montant absolu, mais seulement 0,5 % d'une année de PIB.

En ajoutant les surcoûts militaires souverains depuis 2020, notamment le fonds spécial Zeitenwende de 80 milliards de dollars en Allemagne et les 45 milliards de dollars liés à la Loi de programmation militaire en France, le pôle Défense et Ukraine atteint 132,5 milliards de dollars pour Berlin, soit 3,2 % du PIB annuel, et 67 milliards de dollars pour Paris, soit 2,4 % du PIB annuel.

L'Allemagne en tête de l'effort relatif : Berlin a cumulé le coût de transition énergétique le plus élevé d'Europe, avec 235 milliards de dollars consacrés au soutien historique à l' Energiewende et 110 milliards à la rénovation KfW. Cet effort a été amplifié par le bouclier tarifaire antigaz de 135 milliards de dollars et par la contribution à l'Ukraine de 52,5 milliards.

Berlin a cumulé le coût de transition énergétique le plus élevé d'Europe, avec 235 milliards de dollars consacrés au soutien historique à l' Energiewende et 110 milliards à la rénovation KfW. Cet effort a été amplifié par le bouclier tarifaire antigaz de 135 milliards de dollars et par la contribution à l'Ukraine de 52,5 milliards. La France : l'effort français, évalué à 285 milliards de dollars au total, se répartit entre le soutien aux énergies renouvelables et au réseau, pour 76 milliards, la mobilité et le bâtiment, pour 82 milliards, le bouclier tarifaire de crise, pour 90 milliards, et le soutien à l'Ukraine, pour 22 milliards.

l'effort français, évalué à 285 milliards de dollars au total, se répartit entre le soutien aux énergies renouvelables et au réseau, pour 76 milliards, la mobilité et le bâtiment, pour 82 milliards, le bouclier tarifaire de crise, pour 90 milliards, et le soutien à l'Ukraine, pour 22 milliards. Le découplage américain : malgré les montants nominaux spectaculaires de l'Inflation Reduction Act et de l'aide à l'Ukraine, soit 513 milliards de dollars cumulés, la taille du PIB américain rend la charge relative quatre à sept fois plus faible que celle supportée par les économies européennes.

Poids relatif de l'effort : en volume absolu, les États-Unis dominent largement avec 120 milliards de dollars, représentant plus de la moitié de l'effort occidental. En revanche, rapporté à la taille de l'économie, l'Allemagne supporte l'effort budgétaire le plus lourd parmi les grandes puissances, avec environ 0,30 % de son PIB par an, devant la France à 0,18 %, le Royaume-Uni à 0,16 % et les États-Unis à 0,11 %.

Le coût indirect pour l'Europe : en France et en Allemagne, la facture du choc énergétique induit par la guerre, comprenant les boucliers tarifaires et la dérive des prix de l'électricité liée au gaz, a représenté entre 2,5 et 4 fois le montant de l'aide directement transférée à l'Ukraine sur la même période.

Comparaison globale des capitaux alloués à l'intelligence artificielle

Si l'on isole l'effort mondial consacré aux technologies de rupture, notamment l'intelligence artificielle et les puces avancées, entre 2016 et 2025, la répartition apparaît très déséquilibrée :

Les États-Unis concentrent environ 65 % à 70 % des investissements mondiaux privés et des infrastructures consacrées à l'intelligence artificielle.

concentrent environ 65 % à 70 % des investissements mondiaux privés et des infrastructures consacrées à l'intelligence artificielle. La Chine en concentre environ 20 % à 25 %, sous l'effet d'une poussée souveraine dans les puces et les modèles domestiques.

en concentre environ 20 % à 25 %, sous l'effet d'une poussée souveraine dans les puces et les modèles domestiques. L'Europe, Union européenne et Royaume-Uni réunis , ne représente qu'environ 7 % à 9 % de l'effort mondial d'investissement dans l'intelligence artificielle.

Allocation du capital (2016-2025)

Ratio d'arbitrage : pour un dollar investi dans l'intelligence artificielle, l'Europe a consacré 14 dollars à la transition défensive et à la sécurité. Pour un dollar investi dans l'intelligence artificielle, les États-Unis n'ont consacré que 1,35 dollar à la décarbonation et à la guerre en Ukraine.

Quel impact sur la croissance, la dette et la richesse nationale ?

Parler d'un effet multiplicateur de décroissance, ou plus rigoureusement d'une perte sèche liée à l'allocation du capital, est donc économiquement fondé. L'Europe a orienté des centaines de milliards vers la préservation de son stock d'actifs, à productivité constante, pendant que les États-Unis allouaient leurs flux de capitaux à des technologies de rupture susceptibles de capter la valeur ajoutée mondiale.

L'économiste Jean Pisani-Ferry l'a formalisé dans son rapport sur les incidences économiques de l'action pour le climat : la transition écologique s'apparente, sur le plan macroéconomique, à un choc d'offre négatif.

Investissement de substitution en Europe : remplacer une chaudière au gaz encore fonctionnelle par une pompe à chaleur, isoler un bâtiment ou remplacer une voiture thermique par une voiture électrique subventionnée ne crée aucune capacité de production supplémentaire. Le service rendu final, se chauffer ou se déplacer, reste globalement identique. Le taux de rentabilité interne économique net pour la collectivité peut être proche de zéro, voire négatif, lorsque ce capital accélère la destruction d'actifs existants non amortis sans accroître la productivité horaire du travail.

remplacer une chaudière au gaz encore fonctionnelle par une pompe à chaleur, isoler un bâtiment ou remplacer une voiture thermique par une voiture électrique subventionnée ne crée aucune capacité de production supplémentaire. Le service rendu final, se chauffer ou se déplacer, reste globalement identique. Le taux de rentabilité interne économique net pour la collectivité peut être proche de zéro, voire négatif, lorsque ce capital accélère la destruction d'actifs existants non amortis sans accroître la productivité horaire du travail. Investissement d'expansion de la frontière technologique aux États-Unis : le déploiement des infrastructures de calcul, des semi-conducteurs et des modèles de fondation s'inscrit dans un régime de rendements d'échelle croissants. Ce capital crée de nouveaux marchés, automatise des tâches cognitives complexes et peut élever la productivité globale des facteurs dans l'ensemble du tissu économique.

Conclusion : quelles conséquences de ces choix politiques opposés ?

La politique de décarbonation accélérée et le soutien à l'Ukraine ont lourdement grevé les finances publiques et obéré l'avenir productif. L'Allemagne et la France ont injecté l'équivalent de 11,9 à 17,9 points de PIB annuel de dette publique dans la gestion de crises importées et la mise en conformité de leur outil énergétique, soit un déficit structurel additionnel moyen de 1,2 % à 1,8 % du PIB chaque année pendant dix ans.

Durant la même période, les États-Unis n'ont consacré que trois points de PIB annuel à ces missions défensives, laissant leurs marchés de capitaux irriguer massivement les infrastructures numériques.

En allouant 14 fois plus de capital à la transition écologique et à la sécurité qu'à l'intelligence artificielle, l'Europe s'est cantonnée à un rôle de gestionnaire de stock à productivité stationnaire, gagé sur la dette. Les États-Unis, en préservant un équilibre presque paritaire entre résilience et technologie, ont bâti les monopoles de la prochaine vague industrielle.

Le confort du patrimoine médian européen risque dès lors d'être progressivement érodé par le service de la dette accumulée et par les rentes technologiques que le Vieux Continent verse désormais au reste du monde.

Il n'appartient pas à un analyste financier de juger entre ces deux politiques divergentes. Il est en revanche de son devoir d'en tirer les conséquences sur les choix d'allocation d'actifs : privilégier les actions américaines et technologiques par rapport aux actions européennes, sous-pondérer les obligations, sortir des fonds en euros et mettre en garde contre leur risque systémique croissant, tout en utilisant le MSCI World comme cœur d'allocation d'actifs.

Article rédigé avec l'aide de l'intelligence artificielle Gemini de Google. Gemini n'est pas responsable des analyses et opinions exprimées dans cet article.