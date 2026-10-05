information fournie par Reuters • 05/10/2026 à 08:54

Les changements de recommandations : Hermès, LVMH, Kering, Société Générale, BNP Paribas...

Une boutique Vuitton à Hong Kong. (crédit photo : Adobe Stock )

* HERMES HRMS.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "vendre".

* LVMH LVMH.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter".

* KERING PRTP.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre".

* SOCIETE GENERALE SOGN.PA - Alphavalue dégrade sa recommandation à "réduire" contre "ajouter", fixe l'objectif de cours à 67,10 euros contre 76,30 euros.

* BNP PARIBAS BNPP.PA - Alphavalue abaisse son objectif de cours à 101 euros contre 119 euros ; Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours à 96,5 euros contre 110,3 euros.

* CREDIT AGRICOLE CAGR.PA - Alphavalue abaisse son objectif de cours à 18,3 euros contre 21,1 euros.

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 157 euros contre 174 euros.

* EURONEXT ENX.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 190 euros contre 170 euros.

(Rédaction de Gdansk)