Les changements de recommandations : Hermès, LVMH, Kering, Société Générale, BNP Paribas...

Une boutique Vuitton à Hong Kong. (crédit photo : Adobe Stock )
* HERMES HRMS.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "vendre".
* LVMH LVMH.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter".
* KERING PRTP.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre".
* SOCIETE GENERALE SOGN.PA - Alphavalue dégrade sa recommandation à "réduire" contre "ajouter", fixe l'objectif de cours à 67,10 euros contre 76,30 euros.
* BNP PARIBAS BNPP.PA - Alphavalue abaisse son objectif de cours à 101 euros contre 119 euros ; Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours à 96,5 euros contre 110,3 euros.
* CREDIT AGRICOLE CAGR.PA - Alphavalue abaisse son objectif de cours à 18,3 euros contre 21,1 euros.
* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 157 euros contre 174 euros.
* EURONEXT ENX.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 190 euros contre 170 euros.
(Rédaction de Gdansk)
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