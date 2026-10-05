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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 09:09

Ajouter Boursorama à vos sources

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a annoncé lundi un accord pour racheter le groupe américain PTC PTC.O pour un montant de près de 20 milliards de dollars, soit la plus importante acquisition de l'histoire du groupe.

* AIR LIQUIDE AIRP.PA a annoncé lundi anticiper une progression annuelle moyenne de son chiffre d'affaires de 5% d'ici à 2030, avec une variation de plus ou moins un point de pourcentage par rapport à cette moyenne projetée.

* RENAULT RENA.PA investira plus de 10 milliards d'euros en France au cours des cinq prochaines années dans les véhicules électriques et les voitures plus abordables, a déclaré samedi le directeur général du constructeur automobile, François Provost.

* M6 MMTP.PA a annoncé vendredi soir la nomination d'Emmanuelle Marti comme directrice financière.

* KERING PRTP.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre".

* LVMH LVMH.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter".

* HERMÈS HRMS.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "vendre".

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA - Alphavalue a abaissé sa recommandation à "réduire" contre "ajouter".

* INTESA SANPAOLO ISP.MI - La plus grande banque italienne s'est rapprochée de son objectif d'acquisition de MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI après que la holding Delfin, le principal actionnaire de cette dernière, a accepté l'offre améliorée d'Intesa.

* DEUTSCHE TELEKOM DTEGn.DE a annoncé lundi prévoir de réaliser environ 2,5 milliards d'euros d'économies sur ses coûts indirects d'ici 2030 par rapport à 2023, alors que le groupe allemand de télécommunications développe son recours à l'intelligence artificielle (IA) et à l'automatisation.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia)

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
174,5800 EUR Euronext Paris +2,60%
BANCA MPS
11,344 EUR MIL +0,59%
DEUTSCHE TELEKOM
26,610 EUR XETRA +0,19%
HERMES INTL
1 271,0000 EUR Euronext Paris -2,19%
INTESA SANPAOLO
6,361 EUR MIL +0,52%
KERING
208,2000 EUR Euronext Paris -1,00%
LVMH
379,6000 EUR Euronext Paris +0,28%
M6 METROPOLE TELE.
10,4800 EUR Euronext Paris -1,13%
PTC
144,0300 USD NASDAQ -1,67%
RENAULT
24,5300 EUR Euronext Paris -0,61%
SCHNEIDER ELECTRIC
280,1500 EUR Euronext Paris -7,54%
SOCIETE GENERALE
64,8500 EUR Euronext Paris -1,07%
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    * HERMES HRMS.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "vendre". * LVMH LVMH.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter". * KERING PRTP.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec ... Lire la suite

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