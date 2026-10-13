Embraer signe un contrat de maintenance avec LATAM

Le constructeur aéronautique brésilien renforce sa collaboration avec la compagnie aérienne sud-américaine à travers un accord de fourniture et de gestion de pièces détachées.

Embraer annonce la signature d'un contrat avec LATAM Airlines portant sur la maintenance des composants des 24 appareils E195-E2 commandés par la compagnie, qui dispose également de 50 options d'achat supplémentaires.

Cet accord, conclu dans le cadre du programme "Pool", couvre plus de 300 composants et comprend des services d'échange, de réparation et de révision, ainsi que la constitution d'un stock de pièces dans les installations de LATAM au Brésil.

Le dispositif vise à optimiser la disponibilité et la fiabilité opérationnelle des appareils, tout en réduisant les coûts de maintenance et de stockage, avec des niveaux de performance garantis.