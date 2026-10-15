Embraer signe un accord de maintenance avec Portugália Airlines

Le constructeur aéronautique brésilien a conclu un accord avec la compagnie aérienne du groupe TAP pour assurer le soutien en composants de sa flotte régionale.

Embraer annonce la signature d'un accord portant sur son programme de gestion des pièces détachées (Component Pool Program) avec Portugália Airlines. Le contrat couvre 19 appareils, dont 12 E-190 et sept E-195, et vise à optimiser leur disponibilité dans le cadre de l'expansion des activités de la compagnie.

Le programme comprend la prise en charge de plus de 300 composants répartis sur différents systèmes des E-Jets, ainsi que des services d'échange, de réparation et de révision.

Cet accord marque le retour de Portugália Airlines au programme d'Embraer après une période auprès d'un autre fournisseur. Le dispositif vise notamment à réduire les coûts de réparation, de stockage et de gestion des pièces, tout en garantissant des niveaux de performance contractuels.