Embraer signe un accord de maintenance avec Austrian Airlines

Le constructeur aéronautique brésilien assurera un soutien technique et logistique à la compagnie autrichienne dans le cadre de son programme de gestion mutualisée des pièces détachées.

Embraer rapporte avoir conclu un accord avec Austrian Airlines portant sur les 13 appareils E195 actuellement exploités par la compagnie. Ce contrat, inscrit dans son programme "Component Pool", vise à améliorer la disponibilité des avions tout en réduisant les coûts liés à leur maintenance.

Dans le détail, l'accord couvre plus de 300 composants aéronautiques et comprend des services d'échange anticipé de pièces, de réparation et de révision. Il permettra également à Austrian Airlines d'accéder au réseau de services et à l'expertise technique du constructeur.

Le programme Component Pool d'Embraer vise notamment à réduire les dépenses de réparation, les coûts de stockage et les besoins en entreposage, tout en garantissant des niveaux de performance contractuels.

Peu après 16h30 (heure de Paris), le titre Embraer reculait de plus de 4% à Sao Paulo, autour des 88 reais.