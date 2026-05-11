Elon Musk, Tim Cook d'Apple et le directeur général de Boeing se rendront en Chine avec Trump, selon un responsable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations fournies par un responsable de la Maison Blanche concernant les directeurs généraux se rendant en Chine au paragraphe 1, et de détails sur Boeing aux paragraphes 7 et 8) par David Shepardson, Trevor Hunnicutt et Karen Freifeld

Elon Musk , Tim Cook d'Apple AAPL.O , Larry Culp de GE Aerospace et Kelly Ortberg de Boeing BA.N se joindront au président américain Donald Trump lors de sa visite en Chine cette semaine, a déclaré un responsable de la Maison Blanche à Reuters.

Parmi les autres participants figurent Dina Powell McCormick de Meta, Larry Fink de Blackrock, Stephen Schwarzman de Blackstone, Chuck Robbins de Cisco, Sanjay Mehrota de Micron, Michael Miebach de Mastercard, Christiano Amon de Qualcomm et Ryan McInerney de Visa, a précisé le responsable.

M. Ortberg avait déclaré à Reuters en avril que Boeing comptait sur l’administration Trump pour l’aider à décrocher une commande majeure tant attendue de la part de la Chine.

La Chine et le constructeur aéronautique américain mènent depuis longtemps des négociations en vue d’un accord qui, selon des sources du secteur, pourrait porter sur 500 appareils 737 MAX, ainsi que sur des dizaines d’avions gros-porteurs équipés de moteurs GE. Il s’agirait de la première commande importante de Boeing par la Chine depuis 2017, et toute annonce de cette commande serait considérée comme un succès majeur pour le sommet des dirigeants. Elle pourrait également représenter la plus importante commande d’avions de l’histoire.

Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, ne se rendra pas à Pékin avec Trump, a déclaré lundi une personne proche du dossier.

Huang n'a pas été invité, a précisé la source, la Maison Blanche se concentrant davantage sur les questions agricoles et d'aviation commerciale, telles que les commandes d'avions de Boeing BA.N , lors de ce voyage. La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Trump a noué des liens étroits avec Huang depuis son entrée en fonction et a accepté d'autoriser l'exportation vers la Chine des puces d'IA H200 de l'entreprise. Mais celles-ci n'ont pas encore été vendues, a déclaré le secrétaire au Commerce Howard Lutnick le 22 avril, invoquant les difficultés rencontrées par les entreprises chinoises pour obtenir l'autorisation de les acheter auprès du gouvernement chinois.