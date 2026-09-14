Elmet en pleine ascension grâce à un contrat de 2 milliards de dollars portant sur des stocks de tungstène aux États-Unis

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14 septembre - ** Les actions d'Elmet Group ELMT.O s'envolent de 51,6% à 24,50 dollars avant l'ouverture du marché

** Le fabricant de composants de haute précision annonce que l’une de ses filiales a remporté un contrat d’environ 2 milliards de dollars auprès de l’Agence logistique de la Défense américaine

** L’accord comprend un engagement garanti de 150 millions de dollars pour la fourniture de tungstène destiné à la reconstitution du stock stratégique américain de défense, ce qui permettra de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine et de la Russie pour les minéraux stratégiques

** ELMT obtient également environ 450 millions de dollars du ministère américain de la Défense pour développer sa production nationale, le gouvernement recevant en contrepartie des actions privilégiées et des bons de souscription

** Les quatre sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter”; le cours-cible médian s’établit à 21 dollars

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 15,6% par rapport à son prix d’introduction en bourse de 14 dollars