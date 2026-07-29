Eliyan lève 145 millions de dollars avec une valorisation d'un milliard de dollars pour remédier aux goulots d'étranglement liés aux données des puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Eliyan, une start-up qui vise à réduire les goulots d'étranglement dans le transfert de données entre les puces d'IA dans les centres de données, a annoncé mercredi avoir levé 145 millions de dollars de fonds de capital-risque, pour une valorisation de 1 milliard de dollars.

Cisco Systems CSCO.O , Lumentum LITE.O et l'un des premiers investisseurs de Mellanox, pionnier des réseaux, avant son rachat par Nvidia, ont soutenu cette levée de fonds, selon Eliyan, dont le siège se trouve à Santa Clara, en Californie.

La start-up développe une technologie destinée à la liste croissante d’entreprises qui conçoivent leurs propres puces informatiques d’IA sur mesure afin de concurrencer les processeurs graphiques de Nvidia NVDA.O et d’Advanced Micro Devices AMD.O .

Quel que soit leur fabricant, la plupart des puces d’IA sont aujourd’hui confrontées au même problème fondamental: elles peuvent traiter les données bien plus rapidement qu’elles ne peuvent les envoyer ou les recevoir, ce qui laisse ces puces coûteuses en attente et inutilisées.

"On a essayé de construire des systèmes de calcul plus rapides, des processeurs et des GPU plus performants", a déclaré à Reuters Ramin Farjadrad, directeur général et cofondateur d’Eliyan, lors d’une interview. "Aujourd’hui, nous en sommes à un stade où les GPU ne sont utilisés qu’à environ 30 à 40 % de leur capacité, et leur performance est principalement limitée par la vitesse à laquelle ils peuvent recevoir les données à traiter. Nous sommes en train de résoudre ce problème."

Nvidia a en partie surmonté ce problème de connectivité en rachetant Mellanox pour 6,8 milliards de dollars en 2019. Des entreprises telles que Google (filiale d’Alphabet) et la division cloud d’Amazon.com résolvent ce problème en collaborant avec des sociétés telles que Broadcom

AVGO.O et Marvell Technology MRVL.O afin d’accéder à leurs technologies de réseau.

Eliyan vise à proposer une alternative indépendante, à la fois en concédant sa technologie sous licence et en fournissant des composants de puce appelés "chiplets" que les fabricants de processeurs sur mesure peuvent intégrer à leurs propres conceptions.

Patrick Soheili, directeur de la stratégie et des opérations chez Eliyan, a déclaré que la société prévoyait de commencer les premières livraisons de chiplets cette année et tablait sur un chiffre d’affaires de plusieurs centaines de millions de dollars d’ici fin 2027, contre un chiffre d’affaires de "quelques millions" de dollars en 2025.

Le tour de table de série C a été mené par Seligman Ventures, avec la participation d’investisseurs existants et nouveaux, en plus de Cisco et Lumentum. Dans le cadre de ce financement, Umesh Padval, associé gérant chez Seligman, qui siégeait au conseil d’administration de Mellanox lors de sa cession à Nvidia, rejoindra le conseil d’administration d’Eliyan.