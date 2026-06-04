information fournie par Reuters • 04/06/2026 à 07:04

Elis renouvelle le mandat de Xavier Martiré comme président du directoire

Elis SA ELIS.PA :

* ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DU DIRECTOIRE DU GROUPE

* RENOUVELLEMENT, POUR 4 ANS, JUSQU'AU 5 SEPT 2030, DES MANDATS DE XAVIER MARTIRÉ, PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE, ET DE LOUIS GUYOT, MEMBRE DU DIRECTOIRE

Texte original nGNE6GXBmG Pour plus de détails, cliquez sur ELIS.PA

(Rédaction de Gdansk)