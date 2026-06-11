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Elis entre au conseil d'administration du Pacte mondial de l'ONU - Réseau France
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 08:45

Elis annonce rejoindre le conseil d'administration du Pacte mondial des Nations unies - Réseau France, renforçant ainsi son implication au sein du plus important réseau local de cette initiative, qui rassemble plus de 2 300 membres sur l'ensemble du territoire français.

Signataire du Pacte mondial depuis 2006, le groupe de location-entretien de linge et de vêtements affirme depuis vingt ans son engagement en faveur des Dix principes des Nations unies relatifs aux droits humains, aux droits du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption.

En intégrant aujourd'hui le conseil d'administration de ce réseau, aux côtés d'autres acteurs engagés, Elis entend ainsi soutenir activement la transformation des organisations et l'intégration de la RSE au coeur des stratégies d'entreprise.

Le Pacte mondial - Réseau France a pour mission d'accompagner la mise en oeuvre des Dix principes du Pacte mondial, ainsi que des 17 ODD, par le secteur économique français. Cet engagement volontaire en matière de RSE permet d'aligner le secteur privé français avec l'Agenda 2030, et plus particulièrement avec l'Accord de Paris.

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1 commentaire

  • 09:21

    L'ONU sans les USA, c'est un peu la SDN de 1919, et on ne voit pas la Lumière émerger là-bas. Plutôt le Veau d'Or.

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