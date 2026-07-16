Eli Lilly serait sur le point de conclure un accord en vue du rachat du fabricant de médicaments psychédéliques AtaiBeckley, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les actions, des détails et le contexte à partir du paragraphe 2)

Eli Lilly LLY.N est en pourparlers pour acquérir le fabricant de médicaments psychédéliques AtaiBeckley

ATAI.O et un accord pourrait être annoncé dès cette semaine, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. L'action AtaiBeckley a bondi de 66 % dans les échanges après clôture, tandis que celle de Lilly est restée stable. AtaiBeckley affichait une hausse de 31 % depuis le début de l'année et sa capitalisation boursière s'élevait à 1,97 milliard de dollars à la clôture de mercredi, selon les données de LSEG.

Lilly négocie actuellement un accord avec une prime, a indiqué Bloomberg News.

Eli Lilly et AtaiBeckley n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures d’ouverture habituelles. Basée à New York, AtaiBeckley se concentre sur les traitements à base de substances psychédéliques pour les troubles de santé mentale et développe le BPL-003, une formulation intranasale de 5-MeO-DMT destinée au traitement de la dépression réfractaire. Les actionsde la société ont connu une hausse cette année après que le président américain Donald Trump a ordonné aux autorités de santé d’accélérer les examens des traitements psychédéliques et d’augmenter le financement fédéral destiné à leur recherche.