 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eli Lilly serait sur le point de conclure un accord en vue du rachat du fabricant de médicaments psychédéliques AtaiBeckley, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 01:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les actions, des détails et le contexte à partir du paragraphe 2)

Eli Lilly LLY.N est en pourparlers pour acquérir le fabricant de médicaments psychédéliques AtaiBeckley

ATAI.O et un accord pourrait être annoncé dès cette semaine, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. L'action AtaiBeckley a bondi de 66 % dans les échanges après clôture, tandis que celle de Lilly est restée stable. AtaiBeckley affichait une hausse de 31 % depuis le début de l'année et sa capitalisation boursière s'élevait à 1,97 milliard de dollars à la clôture de mercredi, selon les données de LSEG.

Lilly négocie actuellement un accord avec une prime, a indiqué Bloomberg News.

Eli Lilly et AtaiBeckley n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures d’ouverture habituelles. Basée à New York, AtaiBeckley se concentre sur les traitements à base de substances psychédéliques pour les troubles de santé mentale et développe le BPL-003, une formulation intranasale de 5-MeO-DMT destinée au traitement de la dépression réfractaire. Les actionsde la société ont connu une hausse cette année après que le président américain Donald Trump a ordonné aux autorités de santé d’accélérer les examens des traitements psychédéliques et d’augmenter le financement fédéral destiné à leur recherche.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ATAI BECKLEY
5,3600 USD NASDAQ -5,47%
ELI LILLY & CO
1 156,190 USD NYSE +0,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
85,38 +0,38%
CAC 40
8 382,43 +0,19%
2CRSI
26,68 -5,39%
Or
4 044,34 -0,36%
TOTALENERGIES
70,64 -0,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank