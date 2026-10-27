ElevationTertiom : la collecte bondit de 133 % au premier semestre 2026

(Zonebourse.com) - Deux ans après son lancement en septembre 2024, la SCPI ElevationTertiom, gérée par Elevation Capital Partners, affiche une forte progression de sa collecte et poursuit la diversification de son patrimoine immobilier ultramarin.

Au premier semestre 2026, la SCPI a collecté plus de 22 millions d'euros, soit une hausse de 133% sur un an et davantage que sur l'ensemble de l'exercice 2025 (13,8 millions d'euros). Sa capitalisation dépassait 52 millions d'euros au 30 septembre 2026, pour plus de 2 000 associés.

Sur le plan des performances, ElevationTertiom a enregistré un taux de distribution de 8,25% en 2025, supérieur à son objectif de 8% et à la moyenne du marché des SCPI (4,91%). Son prix de souscription, maintenu à 200 euros, demeure inférieur à sa valeur de reconstitution de 216,01 euros par part au 30 septembre 2026.

À cette date, son portefeuille comprenait 47 actifs répartis entre La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Nouvelle-Calédonie, représentant près de 13 000 m² et 35 locataires. Le rendement brut moyen des acquisitions atteignait 9,72%, contre 9,05% début 2025.

La société de gestion poursuit notamment sa diversification en Martinique, avec l'acquisition d'un immeuble de bureaux à Fort-de-France et d'un EHPAD de 95 lits, affichant des rendements bruts respectifs de 11,2% et 10,4%.

ElevationTertiom entend ainsi capitaliser sur les spécificités des marchés immobiliers ultramarins, notamment la rareté du foncier et la présence de locataires institutionnels, pour poursuivre son développement.

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