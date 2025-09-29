 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 879,31
+0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Electronic Arts va être privatisé pour 55 milliards de dollars avec PIF et Silver Lake
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts EA.O a déclaré lundi qu'il avait accepté d'être privatisé par un consortium comprenant la société de capital-investissement Silver Lake, le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite et Affinity Partners pour 55 milliards de dollars.

Fusions / Acquisitions
Sport
Privatisation

Valeurs associées

ELECTRONIC ARTS
193,3500 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Stellantis sur le bâtiment de l'entreprise à Poissy
    Stellantis change de directeur financier, Laranjo remplace Ostermann
    information fournie par Reuters 29.09.2025 15:18 

    Stellantis a annoncé lundi la nomination du brésilien Joao Laranjo au poste de directeur financier, avec effet immédiat, à la suite de la démission inattendue de son prédécesseur Doug Ostermann "pour des raisons personnelles". Ce nouveau changement au sein de la ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : La situation technique est plutôt incertaine
    SCHLUMBERGER : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 29.09.2025 15:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • La famille Lukaku endeuillée
    La famille Lukaku endeuillée
    information fournie par So Foot 29.09.2025 15:10 

    Triste nouvelle pour la famille Lukaku. L’ancien attaquant et international zaïrois Roger Lukaku est décédé ce lundi, à l’âge de 58 ans . Il était le père de l’attaquant Romelu évoluant au Napoli, et de Jordan, ancien de la Lazio désormais sans club. Débutant sa ... Lire la suite

  • La Supercoupe d’Espagne ne se jouera pas au Koweït (mais pas très loin)
    La Supercoupe d’Espagne ne se jouera pas au Koweït (mais pas très loin)
    information fournie par So Foot 29.09.2025 14:59 

    Une question de pognon. Pour la deuxième année consécutive, la Supercoupe d’Espagne va se dérouler dans la ville de Djeddah, en Arabie saoudite. « La Cité des Sports Roi Abdallah, qui abrite le stade Alinma, accueillera les trois matchs de la compétition, du mercredi ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank