Electronic Arts va être privatisé pour 55 milliards de dollars avec PIF et Silver Lake

L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts EA.O a déclaré lundi qu'il avait accepté d'être privatisé par un consortium comprenant la société de capital-investissement Silver Lake, le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite et Affinity Partners pour 55 milliards de dollars.