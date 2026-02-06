 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Leicester est dans la mouise en Championship
information fournie par So Foot 06/02/2026 à 14:08

Leicester est dans la mouise en Championship

Leicester est dans la mouise en Championship

Espèce en danger : les Foxes. Ce jeudi, la English Football League a annoncé que Leicester City se voit infliger une pénalité de six points. Cette sanction, recommandée par la Commission disciplinaire indépendante instaurée par la Premier League, s’applique à la saison en cours de Championship, la deuxième division anglaise. Le club se fait sanctionner pour violation des règles de profit et de durabilité entre 2021 et 2024.

La menace d’une relégation

Avec ce retrait de points les Foxes chutent de la 17ᵉ à la 20ᵉ place et se rapprochent de la zone rouge. Avec 32 points après sanction, Leicester ne devance West Brom, 22ᵉ et premier relégabe, que grâce à la différence de buts.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Habib Beye lance un appel au calme et dément des accrochages avec ses joueurs
    Habib Beye lance un appel au calme et dément des accrochages avec ses joueurs
    information fournie par So Foot 06.02.2026 14:37 

    La vie de tempêtes. Dans la course au top 4 il y a trois semaines à peine, le Stade rennais traverse une nouvelle période délicate, avec trois défaites consécutives (9 buts encaissés, 0 marqué) et la claque reçue à Marseille ce mardi en Coupe de France n’a rien ... Lire la suite

  • Mathys Tel retrouve l’Europe avec Tottenham
    Mathys Tel retrouve l’Europe avec Tottenham
    information fournie par So Foot 06.02.2026 14:12 

    Ça repart et ça revient. Mathys Tel fait son retour dans le groupe pour jouer les phases finales de la Ligue des champions . Tottenham a communiqué ce vendredi la liste des joueurs, avec deux autres nouveautés : le défenseur central roumain Radu Drăgușin et la ... Lire la suite

  • Vers une prolongation de Carles Martínez Novell au TFC ?
    Vers une prolongation de Carles Martínez Novell au TFC ?
    information fournie par So Foot 06.02.2026 14:05 

    Les Violets en redemandent. Selon les informations de L’Équipe , le Toulouse FC ferait de la prolongation de Carles Martínez Novell une priorité . En effet, le contrat du coach espagnol prend fin en juin prochain : les résultats satisfaisants des Toulousains – ... Lire la suite

  • Les supporters de l’OM se font une raison : ils n’iront plus au Parc des Princes
    Les supporters de l’OM se font une raison : ils n’iront plus au Parc des Princes
    information fournie par So Foot 06.02.2026 14:03 

    Rien de nouveau sous la grisaille parisienne. Privés de parcage au Parc des Princes depuis 2018, les fans olympiens ne seront pas de la partie ce dimanche (20h45) pour le Classique. À Marseille, l’idée de revoir un match de l’OM à Paris avec des tribunes visiteurs ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank