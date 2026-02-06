Leicester est dans la mouise en Championship

Espèce en danger : les Foxes. Ce jeudi, la English Football League a annoncé que Leicester City se voit infliger une pénalité de six points. Cette sanction, recommandée par la Commission disciplinaire indépendante instaurée par la Premier League, s’applique à la saison en cours de Championship, la deuxième division anglaise. Le club se fait sanctionner pour violation des règles de profit et de durabilité entre 2021 et 2024.

La menace d’une relégation

Avec ce retrait de points les Foxes chutent de la 17ᵉ à la 20ᵉ place et se rapprochent de la zone rouge. Avec 32 points après sanction, Leicester ne devance West Brom, 22ᵉ et premier relégabe, que grâce à la différence de buts.…

JE pour SOFOOT.com