Vers une prolongation de Carles Martínez Novell au TFC ?
information fournie par So Foot 06/02/2026 à 14:05

Les Violets en redemandent. Selon les informations de L’Équipe , le Toulouse FC ferait de la prolongation de Carles Martínez Novell une priorité . En effet, le contrat du coach espagnol prend fin en juin prochain : les résultats satisfaisants des Toulousains – 8 e de Ligue 1 – poussent le club à agir pour faire durer le plaisir encore quelques saisons. « C’est normal de ne pas en avoir encore parlé, le mercato était plus important , explique le principal intéressé. On verra, match après match aussi pour ce sujet. Tranquille. Ma préoccupation est de manager l’équipe. »

Entre progrès, succès et rentabilité

Au Téfécé depuis 2022 (d’abord en tant qu’adjoint de Philippe Montanier), l’ancien sélectionneur des U20 du Koweït a su utiliser les ressources locales pour renforcer l’équipe, n’hésitant pas à lancer des jeunes du centre de formation comme Guillaume Restes, Christian Mawissa ou encore Dayann Methalie. La patte Martínez Novell, c’est un bilan sportif en progression pour un salaire mensuel de 70 000 euros brut en 2025, soit un rendement plutôt séduisant.…

SW pour SOFOOT.com

