Danone rappelle de nouveaux lots de lait infantile au Royaume-Uni

Le géant agro-alimentaire Danone a élargi ses rappels de lait infantile pour inclure de nouveaux lots des marques d'Aptamil et de Cow&Gate, a indiqué vendredi la Food Standards Agency, l'agence de sécurité alimentaire britannique.

"Danone rappelle plusieurs lots de lait infantile Aptamil et Cow & Gate car la toxine cereulide pourrait être y être présente", a indiqué l'agence. Elle souligne que ce rappel d'une quinzaine de lots différents, avec des dates de péremption différentes, constitue une "extension" d'un premier rappel daté du 23 janvier.

Cette annonce intervient au lendemain de rappels de lait infantile en France et dans plusieurs pays européens, après la mise à jour par l'Autorité européenne de sécurité des aliments de ses recommandations concernant le seuil toléré de céréulide dans les préparations, une toxine pouvant provoquer diarrhées, nausée et vomissements.

La céréulide, produite par certaines bactéries, a été détectée dans une huile riche en acide arachidonique produite par l'industriel chinois Cabio Biotech, fournisseur de plusieurs géants de l'agroalimentaire.

Depuis décembre, Nestlé, Danone et Lactalis, ainsi que de plus petits acteurs de ce marché en pleine croissance, ont procédé à de multiples rappels, concernant plus de 60 pays.

La taille des lots retirés peut varier d'un industriel à l'autre ou selon les commandes reçues par ces derniers. Les géants de l'agroalimentaire ne communiquent pas sur le nombre de boîtes concernées, et Danone n'a pas précisé vendredi les volumes concernés par son rappel au Royaume-Uni.

Des enquêtes pénales ont été ouvertes en France, notamment à Bordeaux et Angers, après la mort de deux nourrissons ayant consommé des laits Nestlé rappelés, mais elles n'ont pas établi de lien direct à ce stade.

Cinq autres nourrissons ont pour l'heure été hospitalisés en France après avoir consommé des laits infantiles concernés par les rappels, et sont depuis tous sortis de l'hôpital, les autorités sanitaires rappelant qu'aucun lien direct n'était établi à ce stade avec cette toxine.

Après l'annonce de rappels élargis en France et dans plusieurs pays européens, Danone a dit jeudi vouloir "rassurer les parents".

"Nos formules infantiles sont sûres. Toutes les formules pour bébés de nos marques sont produites selon des normes strictes de sécurité des aliments et font l'objet de contrôles rigoureux avant de quitter nos usines", a assuré le géant français.