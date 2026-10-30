Ekinops : Orange rassure, le carbone devient une arme commerciale

L'accord avec Orange Business conforte la place d'Ekinops (-2,23%) auprès d'un client clé. Portzamparc y voit une réponse aux rumeurs sur la fragilité du partenariat. Pour TP ICAP Midcap, il pourrait aussi faire la différence dans les futurs appels d'offres. Mais ce virage aura un coût. Et les gains commerciaux restent à démontrer.

Un signal de confiance qui est déjà un premier bénéfice pour Ekinops. Alors que des rumeurs circulaient sur une possible remise en cause du partenariat avec Orange Business, Portzamparc estime que l'accord montre que le groupe reste "un fournisseur privilégié du premier opérateur français".

Le plan de décarbonation annoncé jeudi donne ainsi une nouvelle perspective à cette relation de plus de vingt ans. TP ICAP Midcap y voit aussi une occasion de prendre l'avantage sur les concurrents.

Orange confirme sa confiance

Le projet prolonge la démarche présentée par Orange le 22 octobre. L'opérateur implique ses fournisseurs dans la réduction de ses émissions.

Chez Orange Business, les équipements et leur utilisation chez les clients représentaient 43% de l'empreinte carbone l'an dernier. Ekinops doit notamment travailler sur leur consommation électrique et leur réparabilité. Orange Business compte intégrer ces innovations dans ses futurs réseaux et solutions.

Ekinops s'inscrit donc dans les choix industriels de son client. Pour Portzamparc, c'est un signe rassurant sur la poursuite de leur coopération.

Le carbone devient un argument de vente

L'accord pourrait aussi servir à conquérir d'autres opérateurs. Ceux-ci cherchent à réduire les émissions liées aux équipements qu'ils achètent.

TP ICAP Midcap souligne le poids croissant des critères environnementaux dans leurs décisions. Le partenariat pourrait constituer "un facteur différenciant dans les appels d'offres auxquels Ekinops sera amené à répondre dans le futur", juge TP ICAP Midcap.

L'enjeu est simple : faire de la sobriété des produits un argument capable de déclencher une commande. Ce débouché reste toutefois potentiel. Aucun contrat supplémentaire n'est annoncé.

Des coûts certains et des gains à construire

Portzamparc pointe la contrepartie. Le cahier des charges plus strict entraînera des coûts pour Ekinops. Le bureau rappelle que le groupe fonctionne en mode " fabless ", en s'appuyant sur des sites de fabrication en France et en Hongrie.

Prolonger la vie des équipements pose aussi un défi commercial. Un client qui garde son matériel peut retarder son remplacement. Les partenaires envisagent donc de mieux répartir la valeur entre matériel et logiciel. La façon de rémunérer ce modèle reste à préciser.

Midcap le reconnaît : "les retombées commerciales directes demeurent difficiles à quantifier à ce stade".

Le bureau conserve sa recommandation à l'achat et son objectif de 3 euros. Soit un potentiel de hausse de 34% sur le cours de référence de sa note du 30 octobre. Cette recherche est financée par Ekinops.

L'accord sécurise un lien commercial important. Pour devenir un moteur de croissance, il devra maintenant se traduire dans le carnet de commandes.