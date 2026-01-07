 Aller au contenu principal
EKINOPS : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 décembre 2025
information fournie par Actusnews 07/01/2026 à 18:00

PARIS, le 7 janvier 2026 - 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, informe du nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital social au 31 décembre 2025.

Date Nombre d'actions Nombre de droits de vote
(théoriques)
31 décembre 2025 27 034 997 35 246 539

Contact EKINOPS
contact@ekinops.com
Contact INVESTISSEURS
Mathieu Omnes
Relation investisseurs
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92
momnes@actus.fr
Contact PRESSE
Amaury Dugast
Relation presse
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74
adugast@actus.fr
À propos d'Ekinops
Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.
Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.
Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :
• Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de la technologie WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée ;
• OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données ;
• Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress, les solutions de Edge-to-Cloud Nuvla.io et le SSE apporté par Olfeo.
À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN ( Software Defined Networking ) et NFV ( Network Functions Virtualization ), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.
Ekinops dispose d'une organisation mondiale et est coté sur Euronext à Paris.
Libellé : Ekinops
Code ISIN : FR0011466069
Code mnémonique : EKI
Nombre d'actions composant le capital social : 27 034 997
Plus d'informations sur www.ekinops.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mG9wYZhmlZjGm2xrZJdsZ2hsaGdjm5TIZ2bJyGGclMnImXFjyG5mnJ2bZnJmnWlr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95845-ekinops_actions-ddv_20251231.pdf

Valeurs associées

EKINOPS
2,2600 EUR Euronext Paris +18,95%
