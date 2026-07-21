Eiffel Private Credit : la dette privée accessible chez Generali et AG2R La Mondiale

(Zonebourse.com) - Eiffel Investment Group annonce le référencement d'Eiffel Private Credit au sein des contrats d'assurance-vie distribués par Generali et AG2R La Mondiale. Un an après son lancement en partenariat avec CNP Assurances, cette nouvelle étape confirme l'accélération de la stratégie de distribution du fonds auprès des réseaux d'assurance-vie.

Ce référencement permettra à un nombre croissant d'épargnants d'accéder à une stratégie de dette privée dédiée au financement des PME et ETI européennes. A l'occasion de son premier anniversaire, le fonds compte neuf investissements et affiche une performance de 8,82% depuis son lancement.

Lancé en juillet 2025, Eiffel Private Credit est un fonds evergreen de dette privée destiné à financer la croissance des PME et ETI européennes. Agréé ELTIF 2.0, il adopte une stratégie diversifiée couvrant l'ensemble des secteurs de l'économie, avec une attention particulière portée aux entreprises contribuant à la compétitivité et à l'autonomie stratégique de l'Europe.

A ce jour, le portefeuille est diversifié entre la France, l'Italie et les Pays-Bas et couvre quatre grands secteurs : biens et services industriels, services aux entreprises, services informatiques et logiciels et santé.

L'identification et le suivi des opportunités d'investissement du fonds Eiffel Private Credit sont confiés à une équipe expérimentée composée de plus de 15 professionnels de l'investissement spécialisés en dette privée corporate. Depuis 2017, l'équipe a investi plus de 3 milliards d'euros dans plus de 150 PME et ETI européennes.

Accessible en unité de compte dans le cadre de l'assurance-vie, des contrats de capitalisation et de l'épargne retraite, ainsi qu'en compte-titres, Eiffel Private Credit permet à la clientèle privée d'investir dans la dette privée d'entreprise, une classe d'actifs historiquement réservée aux investisseurs institutionnels.

A l'issue d'une première phase de commercialisation menée en exclusivité avec CNP Assurances, Eiffel Investment Group poursuit désormais l'ouverture de son réseau de distribution. Eiffel Private Credit est désormais accessible via Generali et AG2R La Mondiale. Ces nouveaux référencements confirment l'intérêt croissant des grands acteurs de l'assurance-vie pour les solutions d'investissement développées par Eiffel Investment Group.

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