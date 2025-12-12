Eiffage va faire son entrée dans le CAC 40
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 07:07
Selon le groupe, "cela témoigne de la reconnaissance par le marché de la solidité et de la pertinence de sa stratégie de croissance qui s'appuient sur la diversité et la complémentarité de ses métiers, ainsi que sur un fort ancrage européen".
"C'est aussi le fruit de l'engagement de ses 85 000 salariés, actionnaires d'Eiffage pour la plupart, qui oeuvrent au quotidien au service de la performance durable du groupe", poursuit le groupe de BTP et de concessions.
Valeurs associées
|121,400 EUR
|Euronext Paris
|+1,76%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
Jeu de l'année, record de trophées... la folle soirée du jeu français "Clair Obscur" aux Game Awards
La France au firmament du jeu vidéo: "Clair Obscur: Expedition 33", première production du studio Sandfall Interactive, a remporté jeudi soir le titre de "jeu vidéo de l'année" lors de la cérémonie des Game Awards à Los Angeles, une première pour un titre français. ... Lire la suite
-
* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * GENERALI ... Lire la suite
-
CONTEXTE MOYEN TERME La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Les cours progressent toujours. Les objectifs suivants sont à 11,90 € et 13,40 €. La tendance serait invalidée sous le support à 7,00 €. PREVISION COURT TERME La tendance de fond est ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer