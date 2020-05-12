Eiffage s'attend à une forte dégradation de l'activité au T2
Reuters•12/05/2020 à 18:18
12 mai (Reuters) - EIFFAGE SA FOUG.PA :
* PERSPECTIVES: CARNET DE COMMANDES DES TRAVAUX SOLIDE À €15,0 MDS (+ 5% SUR TROIS MOIS)
* CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL GROUPE (HORS IFRIC 12) AU T1 €3,75 MDS VERSUS €3,92 MDS IL Y A UN AN
* PERSPECTIVES: BAISSE ATTENDUE DE L'ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS ANNUELS, INÉVITABLE DANS LE CONTEXTE SANITAIRE ACTUEL
* EIFFAGE ET SES FILIALES TRAVAUX DISPOSAIENT AU 31 MARS 2020 D'UNE LIQUIDITÉ DE €3,2 MDS
* CHIFFRE D'AFFAIRES CONTRUCTION AU T1 €807 MLNS VERSUS €923 MLNS IL Y A UN AN
* PERSPECTIVES: DANS LES TRAVAUX LA REPRISE DEVRAIT S'ACCÉLÉRER AVEC L'AMÉLIORATION PROGRESSIVE DES CONDITIONS SANITAIRES DANS LES DIFFÉRENTS PAYS D'INTERVENTION DU GROUPE
* PERSPECTIVES: DANS LES CONCESSIONS, LA LEVÉE DES MESURES DE CONFINEMENT DEVRAIT AVOIR UN IMPACT DIRECT SUR LE TRAFFIC
* FORTE DÉGRADATION D'ACTIVITÉ ATTENDUE AU DEUXIÈME TRIMESTRE, PLUS PRONONCÉE EN FRANCE QU'À L'INTERNATIONAL, CONDUIRA INÉVITABLEMENT À UNE BAISSE D'ACTIVITÉ ET DE RÉSULTAT SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE
Texte original: [https://bit.ly/2zBQ0s7] Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA
(Gdansk Newsroom)
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