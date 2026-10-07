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Sécheresse : 94.000 personnes privées d'eau du robinet en France
information fournie par AFP 07/10/2026 à 13:38

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94.000 personnes privées d'eau du robinet en France ( AFP / Fred TANNEAU )

94.000 personnes privées d'eau du robinet en France ( AFP / Fred TANNEAU )

Quatre-vingt-quatorze mille personnes étaient privées d'eau du robinet en France métropolitaine fin septembre, soit 30.000 de plus qu'au début du mois, a indiqué mercredi le ministère de la Transition écologique.

Selon le "dernier chiffrage disponible", daté du 28 septembre, "94.000 personnes" sont "concernées par des mesures d'urgence d'approvisionnement en eau potable".

Le 9 septembre, la ministre de la Transition écologique Monique Barbut avait évoqué "64.000 habitants qui doivent encore être approvisionnés par des camions-citernes ou grâce à des bouteilles d'eau pour boire, pour manger ou pour se laver" dans l'Hexagone, conséquence des faibles pluies et des canicules des derniers mois.

"6,4 millions d'habitants sont concernés par une unité de distribution d'eau potable placée en vigilance: cela signifie que la distribution reste normale mais que la ressource présente des signes de fragilité. C'est 223.000 habitants de plus qu'au 24 août", avait-elle également relevé.

La France a connu son été le plus chaud jamais enregistré et très peu de pluie, provoquant une sécheresse importante.

La situation de l'approvisionnement en eau potable est sensiblement plus tendue dans de nombreux territoires d'outre-mer. La Guadeloupe a notamment fait face cet été à une crise de l'eau sur deux fronts, avec une distribution d'eau potable paralysée par une forte sécheresse et des fuites, ainsi qu'une pollution des sites de baignade due à la dégradation de l'assainissement.

Environnement
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1 commentaire

  • 14:47

    pays du tiers monde

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