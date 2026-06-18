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Eiffage remporte le marché de la station de conversion du projet NSC2 en Allemagne
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 09:23

Eiffage SA FOUG.PA :

* MEMBRE DE LA CO-ENTREPRISE NSORE, REMPORTE LE MARCHÉ DE LA STATION DE CONVERSION DU PROJET DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU OFFSHORE NSC2 EN ALLEMAGNE

* LA MISE EN SERVICE DE LA PLATEFORME NSC2 EST PRÉVUE POUR FIN 2034

Texte original https://tinyurl.com/2wd6wxkv Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

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