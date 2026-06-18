Eiffage remporte le marché de la station de conversion du projet NSC2 en Allemagne

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La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a jugé jeudi que la préfecture de police de Paris était "dans son rôle" en interdisant le concert organisé par LFI dimanche à Paris en raison de la présence "d'invités qui ont tenu par le passé des propos injurieux notamment ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•18.06.2026•09:58•
La société française de services prépayés Edenred, qui commercialise le Ticket restaurant, a indiqué à l'AFP jeudi avoir été "approchée par des fonds d'investissement", confirmant une information de La Lettre, ce qui faisait bondir l'action. A la Bourse de Paris, ...
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La SNCF a décidé de supprimer 71 trains Intercités qui devaient circuler de jeudi à lundi, pour "prévenir les pannes potentielles de climatisation liées aux très hautes températures" alors qu'une nouvelle vague de chaleur déferle sur la France, a indiqué SNCF Voyageurs ...
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information fournie par Zonebourse•18.06.2026•09:53•
Edenred progresse, porté par les rumeurs d'intérêt de BC Partners. Theon avance lui sur un projet d'acquisition dans la défense, tandis qu'Air France-KLM rassure avec une nouvelle ligne de crédit. En revanche, la distribution reste sous pression. Carrefour souffre ...
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