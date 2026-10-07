Eiffage - La filiale Sun'R signe un projet solaire à Carbonne

Eiffage SA FOUG.PA :
* LA FILIALE SUN'R SIGNE UN PROJET SOLAIRE À CARBONNE, PRÈS DE 50 MWC ASSOCIANT SOLAIRE FLOTTANT ET CENTRALE AU SOL
* UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE COMPLÉMENTAIRE AU SOL DE 12 MWC AVEC PLUSIEURS MODÈLES ÉCONOMIQUES PROPOSÉS À VICAT
Texte original https://tinyurl.com/mr2w2ykx
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(Rédaction de Gdansk)
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