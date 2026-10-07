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Eiffage - La filiale Sun'R signe un projet solaire à Carbonne
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 15:53

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Eiffage SA FOUG.PA :

* LA FILIALE SUN'R SIGNE UN PROJET SOLAIRE À CARBONNE, PRÈS DE 50 MWC ASSOCIANT SOLAIRE FLOTTANT ET CENTRALE AU SOL

* UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE COMPLÉMENTAIRE AU SOL DE 12 MWC AVEC PLUSIEURS MODÈLES ÉCONOMIQUES PROPOSÉS À VICAT

Texte original https://tinyurl.com/mr2w2ykx

Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

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