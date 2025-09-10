Eiffage, Kering, Prodways, Séché... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Eiffage

Eiffage et NGE, en groupement, viennent de signer le contrat attribué par Suez pour réaliser le génie civil de deux unités de valorisation énergétique des déchets du territoire toulousain et du nord de la Haute-Garonne. Ce contrat s'inscrit dans le cadre de la concession pour la gestion de ces unités confiée à Suez et à la Banque des Territoires par le syndicat mixte Decoset. Le montant global du marché est de 132 millions d'euros (Eiffage 60 % et NGE 40 %).

Fermentalg

Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques livrera ses résultats du premier semestre.

Kering

Kering et Mayhoola ont dévoilé un amendement de leur pacte d'actionnaires conclu en 2023, lorsque le géant du luxe français avait pris une participation de 30 % dans Valentino. La répartition actuelle du capital social de cette marque restera inchangée jusqu'en 2028 au plus tôt. L'amendement concerne les options de vente dont dispose Mayhoola sur sa participation résiduelle de 70 %, initialement exerçables en 2026 et 2027, sont désormais reportées à 2028 et 2029 respectivement. En outre, l'option d'achat dont bénéfice Kering est quant à elle différée de 2028 à 2029.

Miliboo

La marque digitale d'ameublement présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Neurones

Au premier semestre 2025, Neurones a enregistré un repli du résultat net, part du groupe, à 22,7 millions d'euros contre 24,50 millions d'euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel a suivi la même tendance, passant de 37,1 millions d'euros, soit 9,2% des revenus, un an plus tôt à respectivement 33,1 millions d'euros et 7,8% au premier semestre 2025. " Il reflète surtout la pression sur la marge brute (tension sur les prix, légère hausse de l'intercontrat…) ", a commenté le groupe de conseil en management et de services numériques.

Prodways

Prodways a dévoilé ses résultats du premier semestre, faisant ressortir une perte nette de 400000 euros contre une un bénéfice de 1,3 million d'euros un an plus tôt à la même période. La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle a vu Ebitda courant passer de 2,5 à 2,7 millions d'euros. La marge opérationnelle s'établit à 10% contre 8% il y a un an. Le chiffre d'affaires s'inscrit en repli organique de 10%, à 27,9 millions d'euros.

Robertet

Le spécialiste des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes diffusera ses résultats du premier semestre.

Roche Bobois

Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme indiquera ses résultats du premier semestre.

Séché Environnement

A l'occasion de la publication des comptes semestriels, Séché Environnement a réduit plusieurs de ses objectifs pour 2025 et 2026. Cette année, le spécialiste du traitement des déchets anticipe un résultat opérationnel courant compris entre 115 et 125 millions d'euros contre de 130 à 140 millions d'euros auparavant. L'excédent brut d'exploitation est prévu entre 250 et 260 millions d'euros contre de 265 à 275 millions d'euros précédemment. En revanche, Séché Environnement vise toujours un chiffre d'affaire contributif de l'ordre de 1,18 milliard d'euros et un levier financier inférieur à 3.

Vetoquinol

Le laboratoire vétérinaire publiera ses résultats du premier semestre.

Vranken Pommery

La maison de champagne dévoilera ses résultats du premier semestre.