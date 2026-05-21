Egypte-Des gisements de pétrole et de gaz découverts dans le désert occidental

Agiba Petroleum, une coentreprise entre l'Egyptian General Petroleum Corporation et l'italien Eni

ENI.MI , a réalisé sa plus importante découverte dans le désert occidental depuis 15 ans, a annoncé jeudi le ministère égyptien du Pétrole.

Selon les estimations préliminaires, les réserves découvertes s'élèveraient à 330 milliards de pieds cubes de gaz et à 10 millions de barils de condensats et de pétrole brut, a précisé le ministère.

(Mohammed Ezz; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)