Egypte-Des gisements de pétrole et de gaz découverts dans le désert occidental

Agiba Petroleum, une coentreprise entre l'Egyptian General Petroleum Corporation et l'italien Eni
ENI.MI , a réalisé sa plus importante découverte dans le désert occidental depuis 15 ans, a annoncé jeudi le ministère égyptien du Pétrole.
Selon les estimations préliminaires, les réserves découvertes s'élèveraient à 330 milliards de pieds cubes de gaz et à 10 millions de barils de condensats et de pétrole brut, a précisé le ministère.
(Mohammed Ezz; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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