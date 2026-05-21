(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Mobileye Global, Johnson & Johnson, résultats de Walmart, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,12% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,05% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O a anticipé mercredi un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieur aux attentes de Wall Street et a dévoilé un programme de rachat d'actions d'une valeur de 80 milliards de dollars, tandis que le directeur général Jensen Huang s'est efforcé de rassurer les investisseurs en leur affirmant que l'entreprise pouvait maintenir sa croissance fulgurante.

L'action, qui a pris près de 20% depuis le début de l'année, grappille jeudi seulement 0,3% en avant-Bourse, signe que le géant des puces n'a pas tout à fait convaincu les investisseurs.

* ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) AMD.O a annoncé jeudi son intention d'investir plus de 10 milliards de dollars dans le secteur taïwanais de l'IA afin de renforcer ses partenariats stratégiques et d'accroître sa capacité à concevoir et à assembler des puces IA de pointe.

Toujours dans le secteur lié à la technologie, une source a dit à Reuters que la start-up Anthropic était sur le point d'enregistrer son premier bénéfice d'exploitation trimestriel, son chiffre d'affaires dépassant les coûts colossaux liés au développement et au déploiement de l'IA.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump devrait signer dès ce jeudi un décret présidentiel sur l'IA et la cybersécurité, alors que la pression s'intensifie de la part de certains segments de sa base politique pour que soit renforcée la surveillance des nouveaux modèles tels que le "Mythos" d'Anthropic, ont dit deux sources proches du dossier.

* WALMART WMT.O a maintenu ses objectifs annuels jeudi, misant sur la demande de produits alimentaires moins chers de la part de consommateurs à la recherche de bonnes affaires, ainsi que sur la croissance de son activité de commerce électronique dans un contexte économique tendu aux États-Unis. L'action du premier distributeur mondial recule d'environ 2% en avant-Bourse.

* SECTEUR SPATIAL - SpaceX, le groupe spatial du milliardaire américain Elon Musk, a dévoilé mercredi son dossier d'introduction en Bourse, ouvrant les comptes de l'entreprise qui a déjà révolutionné la technologie des fusées et dévoilant ses ambitions interplanétaires.

La cotation de la société devrait devenir la première introduction en Bourse américaine à atteindre mille milliards de dollars.

L'action du fonds Destiny Tech100 DXYZ.N , considéré comme un indicateur pour les investisseurs particuliers cherchant à s'exposer aux leaders technologiques non cotés comme SpaceX, grimpe de 3,4%.

* INTUIT INTU.O a revu à la baisse mercredi sa prévision de chiffre d'affaires annuel pour son logiciel de déclaration d'impôts, TurboTax, et a annoncé la suppression de 17% de ses effectifs à temps plein.

L'action chute de 12,6% en avant-Bourse.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N a annoncé jeudi avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché en Chine pour le nipocalimab, destiné à traiter un type de trouble entraînant une faiblesse musculaire. Ce médicament a été acquis par J&J lors du rachat de Momenta pour 6,5 milliards de dollars en 2020 et devrait générer des revenus colossaux pour le groupe.

* NEXTAR MEDIA GROUP NXST.O a demandé mercredi à une cour d'appel américaine d'accélérer l'examen d'un jugement rendu en première instance qui a suspendu en avril dernier son projet de fusion avec la société de médias concurrente Tegna.

* MOBILEYE GLOBAL MBLY.O cède 1,3% en avant-Bourse, Berenberg ayant abaissé sa recommandation sur le spécialiste des technologies de conduite autonome d'"acheter" à "conserver".

(Rédigé par Diana Mandia)