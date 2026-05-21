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"Flottille pour Gaza": Israël s'apprête à expulser les militants étrangers capturés en mer
information fournie par AFP 21/05/2026 à 12:30

Un bateau appartenant à la flottille pour Gaza, intercepté par la marine israélienne, est dirigé vers Israël, le 19 mai 2026. ( AFP / Jack GUEZ )

Un bateau appartenant à la flottille pour Gaza, intercepté par la marine israélienne, est dirigé vers Israël, le 19 mai 2026. ( AFP / Jack GUEZ )

Les militants étrangers de la "flottille pour Gaza" capturés en mer par Israël doivent commencer à être expulsés jeudi, au lendemain du tollé international provoqué par une vidéo les montrant se faire humilier en détention.

"La majorité des participants (à la flottille) sont en cours de transfert vers l'aéroport de Ramon (près d'Eilat, dans le sud d'Israël) afin d'être expulsés par avion hors du pays", a indiqué en fin de matinée l'organisation israélienne de défense des droits de l'Homme Adalah, qui assure leur représentation légale et leur défense.

Les quelque 430 membres d'équipage de la cinquantaine de bateaux arraisonnés lundi par l'armée israélienne en Méditerranée, à l'ouest de Chypre, avaient été amenés de force en Israël puis détenus à la prison de Ktziot (sud), selon Adalah.

L'ONG avait indiqué mercredi soir qu'ils devaient être déférés en vue d'être expulsés mais un porte-parole de l'ONG contacté par l'AFP, Moatassem Zeidan, a indiqué qu'ils ne seraient finalement "pas présentés devant les tribunaux".

Le ministre des Affaires étrangères turc, Hakan Fidan, a annoncé que son pays allait organiser jeudi "des vols spéciaux" pour rapatrier ses citoyens et ceux "de pays tiers" détenus en Israël après l'interception de la "flottille pour Gaza".

Une militante germano-israélienne embarquée sur le même convoi maritime, parti de Turquie après l'interception en avril par Israël d'une précédente "flottille pour Gaza" au large de la Grèce, doit elle être déférée devant un tribunal à Ashkelon, sur la côte méditerranéenne, au sud de Tel-Aviv.

Les militants de la "Global Sumud Flotilla" ("sumud" signifie "résilience" en arabe) voulaient attirer l'attention sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza, dévastée par plus de deux ans de guerre, en brisant le blocus maritime qu'Israël impose au petit territoire palestinien côtier.

- "Partisans terroristes du Hamas" -

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Jerusalem le 21 avril 2026 ( POOL / Ilia YEFIMOVICH )

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Jerusalem le 21 avril 2026 ( POOL / Ilia YEFIMOVICH )

"Israël a pleinement le droit d'empêcher de provocatrices flottilles de partisans terroristes du Hamas d'entrer dans nos eaux territoriales et d'atteindre Gaza", a déclaré mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en référence au mouvement islamiste palestinien ayant déclenché la guerre en lançant une attaque sans précédent sur Israël le 7 octobre 2023.

Mercredi, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, figure de l'extrême droite, a provoqué un tollé à l'étranger, mais également au sein de son gouvernement, en publiant une vidéo des militants de la flottille agenouillés et les mains liées.

"Bienvenue en Israël, nous sommes chez nous", lance-t-il, triomphalement dans cette vidéo publiée sur sa chaîne Telegram, avec l'hymne national israélien en musique de fond.

On y voit des dizaines de militants agenouillés les uns à côté des autres, visages collés au sol et mains liées, sur le pont d'un bateau de la marine israélienne. Une jeune femme qui crie "Libérez la Palestine" au passage du ministre, se retrouve la tête pressée vers le sol par les services de sécurité.

Les images diffusées ne sont "pas conformes aux valeurs d'Israël", a déclaré le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar, accusant M. Ben Gvir d'avoir "sciemment nui" à l'image du pays avec "ce spectacle honteux", l'intéressé défendant au contraire "une grande source de fierté".

Un bateau appartenant à la "flotille pour Gaza", intercepté par la marine israélienne, est dirigé vers un port d'Israël, le 19 mai 2026. ( AFP / Jack GUEZ )

Un bateau appartenant à la "flotille pour Gaza", intercepté par la marine israélienne, est dirigé vers un port d'Israël, le 19 mai 2026. ( AFP / Jack GUEZ )

Les réactions étrangères, tout particulièrement de pays comptant des ressortissants arrêtés, n'ont pas tardé.

Le traitement réservé aux détenus a été jugé "inadmissible" par Rome qui a exigé "des excuses".

C'est "bien de condamner Ben Gvir pour l'humiliation infligée aux membres de la Flottille", a déclaré sur X la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'Homme dans les Territoires palestiniens occupés, l'Italienne Francesca Albanese.

Ce qu'ont subi ces militants est "un traitement de luxe par rapport à ce qui est infligé aux Palestiniens dans les prisons israéliennes", a affirmé cette virulente critique d'Israël, appelant l'Italie à cesser "de s'opposer à la suspension de l'accord (d'association) UE-Israël."

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