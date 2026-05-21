Football: La RDC modifie sa préparation au Mondial à cause d'Ebola

Des fans célèbrent l'accueil de l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo après sa qualification pour la Coupe du monde 2026, à Kinshasa

L'équipe nationale de la République démocratique du ‌Congo a été contrainte d'annuler son stage de préparation à la Coupe du monde prévu à Kinshasa ​en raison de l'épidémie d'Ebola et poursuivra ses préparatifs en Belgique, a déclaré un porte-parole de l'équipe.

L'équipe avait prévu d'organiser lundi une séance d'entraînement ouverte aux supporteurs ainsi qu'une cérémonie d'adieu en présence ​du président Félix Tshisekedi, dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du monde qui se déroulera du 11 juin au ​19 juillet au Canada, au Mexique et aux ⁠États-Unis.

Mais les restrictions de voyage imposées par le centre américain de contrôle et de prévention ‌des maladies (CDC) en réponse à l'épidémie ont obligé la sélection congolaise à modifier ses plans, a déclaré le porte-parole à Reuters.

Le CDC a interdit l'entrée sur le ​territoire américain aux personnes ne possédant ‌pas de passeport américain et ayant séjourné en République démocratique du Congo, ⁠en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours.

Tous les membres du staff de l'équipe basés en RDC doivent donc avoir quitté le pays d'ici jeudi afin d'être autorisés ⁠à entrer aux États-Unis ‌sans restriction. L'équipe prévoit d'arriver sur le sol américain le 10 ou le ⁠11 juin.

Le responsable administratif de l'équipe Dodo Landu a relativisé l'importance de ce changement de programme.

“La ‌modification n'est pas très grande, parce qu'on avait que trois jours à Kinshasa”, a-t-il ⁠déclaré à RFI. “On va juste maintenir le programme au niveau de la ⁠Belgique, le rassemblement du 25 [mai] ‌se déroulera à Bruxelles au lieu de Kinshasa."

L'équipe sera basée à Houston, au Texas, pendant la ​Coupe du monde. L'ensemble de l'effectif, qui a été ‌annoncé lundi, évolue dans des clubs situés en dehors de la RDC, principalement en Europe.

Le département des services de santé ​de l’État du Texas a déclaré mercredi qu’il “travaillait en étroite collaboration avec le CDC, la FIFA et les services de santé locaux pour garantir la santé et la sécurité des équipes, ⁠des spectateurs et de tous les résidents du Texas”.

La RDC disputera son premier match de la Coupe du monde contre le Portugal à Houston, avant d’affronter la Colombie à Guadalajara et de terminer sa phase de poules contre l’Ouzbékistan à Atlanta.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recensé mercredi 600 cas présumés d'Ebola et 139 décès suspects en République démocratique du Congo.

(Rédigé par Nick Said, version française Vincent ​Daheron, édité par Sophie Louet)