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EGC, au Congo, envisage des accords avec des fabricants de batteries après avoir atteint ses quotas de cobalt, selon un responsable
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 16:39
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'offre artisanale représente environ 15% à 25% de la production de cobalt du Congo

* L'EGC commercialise actuellement le cobalt issu de l'exploitation artisanale par l'intermédiaire de Trafigura, Mercuria et Traxys, précise Saka

* L'agence d'État évalue également la production artisanale de coltan

par Maxwell Akalaare Adombila

EGC, l'acheteur de cobalt artisanal soutenu par l'État congolais, cherche à resserrer ses liens avec les utilisateurs finaux, notamment les fabricants de batteries pour véhicules électriques, dans le but d'élargir le marché du cobalt artisanal traçable, a déclaré un haut responsable à Reuters. Le Congo est le premier producteur mondial de cobalt et les fournisseurs artisanaux – ou à petite échelle – représentent environ 15% à 25% de la production. Le gouvernement a intensifié ses efforts pour formaliser le secteur grâce à des quotas d’exportation et à une surveillance renforcée de ce métal essentiel à la transition énergétique.

L’Entreprise Générale du Cobalt (EGC), créée pour acheminer le cobalt artisanal vers les chaînes d’approvisionnement formelles, a expédié 100% du quota d’exportation qui lui a été attribué depuis que le Congo a mis en place ce système en octobre dernier, démontrant ainsi que ce modèle permet d’assurer un approvisionnement traçable à l’échelle commerciale, a déclaré Daniel Saka Mbumba, conseiller principal.

Les principaux fabricants de batteries et constructeurs automobiles ont évité le cobalt artisanal en raison de préoccupations liées au travail des enfants et à la traçabilité. Les efforts de l’EGC pour resserrer ses liens avec les utilisateurs finaux pourraient ouvrir un nouveau débouché pour le produit congolais.

AUCUN QUOTA INUTILISÉ Les exploitants de cobalt congolais affirment que la complexité des règles d’expédition les a empêchés d’utiliser pleinement les quotas qui leur ont été attribués, tandis que l’autorité de régulation ARESCOM a averti que les quotas non utilisés seraient perdus .

Selon les données du gouvernement, le Congo a exporté 696.725 tonnes métriques de cathodes de cuivre et 51.940 tonnes d’hydroxyde de cobalt au premier trimestre 2026.

EGC a expédié 3.995 tonnes de cobalt contenu et environ 1.400 tonnes de cuivre cette année, utilisant ainsi pleinement ses quotas d’exportation, a déclaré Saka, alors même que d’autres entreprises peinaient à respecter les leurs.

EGC commercialise actuellement ses produits par l’intermédiaire de Trafigura, Mercuria et Traxys, mais souhaite collaborer plus étroitement avec les utilisateurs finaux afin de mieux comprendre leurs besoins d’approvisionnement en vue d’éventuelles ventes directes. Apple AAPL.O et d’autres utilisateurs finaux de cobalt ont fait l’objet d’une procédure judiciaire aux États-Unis concernant le secteur artisanal congolais, ce qui a renforcé l’attention portée par l’industrie à l’approvisionnement responsable. Apple a nié ces allégations.

Saka a déclaré que l’EGC souhaite démontrer que les défis liés à l’approvisionnement responsable peuvent être relevés et que le cobalt artisanal peut répondre aux normes internationales.

L’entreprise travaille avec cinq coopératives et a 12 autres partenariats en cours.

EGC a récemment effectué sa première expédition via le corridor de Lobito, exportant 587 tonnes de cobalt et 500 tonnes de cathodes de cuivre via l’Angola. Le temps de transit est passé à environ cinq jours, contre 28 jours via Dar es Salaam et plus de 30 jours via Durban, ce qui souligne l’avantage logistique de ce corridor, a déclaré Saka.

En exportant via plusieurs corridors, EGC peut offrir à ses clients une plus grande flexibilité logistique et davantage d’options d’itinéraires, a déclaré Saka, ajoutant que l’entreprise se préparait à étendre son modèle de formalisation au coltan métallique.

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