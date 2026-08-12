EGA indique que sa fonderie d'aluminium d'Al Taweelah, qui fonctionne à 18 % de sa capacité, devrait retrouver son plein régime début 2027

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* Al Taweelah a été touchée lors d'une attaque iranienne en mars

* Le premier semestre a été la période la plus difficile de l'histoire d'EGA, selon son directeur général

* EGA négocie toujours un accord d'approvisionnement en électricité pour sa fonderie aux États-Unis

par Tom Daly

Emirates Global Aluminium a déclaré mercredi que sa fonderie d’Al Taweelah fonctionnait à 18 % de sa capacité et qu’elle devrait retrouver ses niveaux de production antérieurs début 2027. Une frappe iranienne en mars contre cette usine d’une capacité de 1,5 million de tonnes par an située aux Émirats arabes unis, la plus grande fonderie du Moyen-Orient, a entraîné un arrêt d’urgence et fait grimper les cours de l’aluminium

CMAL3 vers leurs plus hauts niveaux depuis quatre ans.

“La production de métal en fusion … devrait retrouver ses niveaux d’avant l’incident au premier trimestre 2027”, a déclaré EGA dans un communiqué sur ses résultats, ajoutant qu’elle s’efforçait d’accélérer ce calendrier après le redémarrage de la première cellule le 26 mai. Les dépenses d’investissement nécessaires au rétablissement de la production devraient s’élever à environ 400 millions de dollars, et la grève a entraîné une perte de 84 millions de dirhams (23 millions de dollars) sur les résultats semestriels d’EGA. “Le premier semestre 2026 a été la période la plus difficile de la longue histoire d’EGA”, a déclaré son directeur général, Abdulnasser Bin Kalban.

Dans un entretien accordé à Reuters, Abdulnasser Bin Kalban et le directeur financier, Pal Kildemo, ont refusé de préciser quelles routes EGA empruntait pour exporter des métaux depuis le Golfe et importer des matières premières alors que le détroit d’Ormuz était fermé.

Pal Kildemo a indiqué que le recours à d’autres itinéraires constituait une “opération logistique colossale”, mais que les coûts étaient largement compensés par des primes plus élevées.

Même avant qu'Al Taweelah ne soit touchée, EGA était en mesure de réceptionner 100 % des matières premières entrantes par d’autres canaux, a-t-il ajouté.

“Même si le détroit ne rouvre pas la semaine prochaine, le mois prochain ou plus tard encore, nous sommes désormais (dans une configuration) qui devrait nous permettre d’assurer notre approvisionnement dans tous les scénarios”, a-t-il ajouté.

Toutefois, EGA devra renforcer ses options d’exportation au cas où le détroit ne rouvrirait pas, a déclaré le directeur financier. L’entreprise des Émirats arabes unis construit également une fonderie d’aluminium aux États-Unis en partenariat avec Century Aluminum CENX.O , où un contrat d’approvisionnement en électricité à long terme, d’une importance capitale, n’a pas encore été conclu.

“Les négociations prendront du temps, mais nous faisons de très bons progrès et espérons les conclure prochainement”, a déclaré Abdulnasser Bin Kalban.

(1 $ = 3,6726 dirhams des Émirats arabes unis)