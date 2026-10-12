Eduform'Action : résultats semestriels 2026

Eduform’Action renforce son positionnement métiers pour capter les opportunités d’un marché en transformation



Boulogne-Billancourt, le 12 octobre 2026 - Eduform’Action (Euronext Growth - ALEFA), groupe entrepreneurial spécialisé dans la formation professionnelle, publie ses résultats semestriels au 30 juin 2026, première publication intermédiaire depuis son transfert sur Euronext Growth en juin dernier.

Dans un marché de la formation professionnelle en transformation, le Groupe confirme la solidité de ses fondamentaux métiers et poursuit le déploiement de sa stratégie autour de trois priorités : la spécialisation de ses expertises, la captation des marchés les plus rentables et l'accélération de sa performance opérationnelle.