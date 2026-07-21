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Eduform'Action : mise en ligne du prix d’exercice de la septième période d’exercice des BSA 2025
information fournie par Boursorama CP 21/07/2026 à 08:52

La société EDUFORM’ACTION (la « Société ») rappelle que la septième période d’exercice des bons de souscription d’actions (les « BSA ») attachés aux nouvelles actions émises le
3 décembre 2025 débute le 20 juillet 2026 à l’ouverture du marché et se terminera le 31 juillet 2026 à la clôture du marché.

Comme indiqué dans le communiqué de presse de la Société du 6 novembre 2025, le prix d’exercice des BSA est égal au plus faible des deux montants suivants :
• la moyenne des cours de clôture de bourse de la Société constaté au cours des cinq (5) jours de bourse précédant immédiatement la date d’ouverture de chaque Période d’exercice diminué d’une décote de 15 %
• au prix d’exercice retenu lors de la Période d’Exercice précédente

Par conséquent, le prix d’exercice des BSA pour la septième période d’exercice est de 0,24 €.

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