Edison voit son cours chuter après que Muddy Waters l'a accusé de faute intentionnelle dans l'affaire de l'incendie d'Eaton

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Les actions d’Edison International ( EIX.N ) ont chuté de plus de 3 % mardi après que le vendeur à découvert Muddy Waters a déclaré avoir découvert de nouvelles informations suggérant que l’entreprise d’électricité avait agi avec une négligence « consciente » ou « délibérée » dans le cadre de l’incendie d’Eaton.

La société d'investissement a indiqué qu'Edison pourrait devoir faire face à au moins 4 milliards de dollars de dommages-intérêts liés à l'incendie, la responsabilité potentielle pouvant atteindre environ 20 milliards de dollars si un tribunal estimait que la conduite de l'entreprise constituait une faute intentionnelle.

Voici plus de détails:

* Muddy Waters a déclaré que la filiale Southern California Edison de l’entreprise n’avait pas corrigé les lacunes d’un modèle d’évaluation des risques d’incendie de forêt, alors qu’elle aurait su depuis environ cinq ans que ce modèle ne tenait pas suffisamment compte des conditions de vents violents.

* Cette filiale fait l’objet de plusieurs poursuites judiciaires , dans lesquelles il lui est reproché que ses équipements électriques auraient provoqué l’incendie d’Eaton, qui s’est déclaré le 7 janvier 2025 dans la région de Los Angeles.

* Edison a précédemment déclaré coopérer aux enquêtes sur les causes de l’incendie et a nié toute négligence ou faute.

* Muddy Waters a déclaré que l’incapacité du fournisseur d’électricité à résoudre les problèmes de modélisation avait accru les risques d’incendies de forêt lors d’épisodes de vents extrêmes et avait pesé dans son évaluation de l’exposition potentielle de l’entreprise.

* Edison International n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.