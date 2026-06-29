EDF signe un accord avec KKR pour vendre ses solutions d'énergie aux États-Unis et au Canada

EDF annonce la signature d'un accord de cession des opérations et des actifs d'EDF Power Solutions aux États-Unis (EDF power solutions) et au Canada (EDF power solutions Canada) avec KKR.

EDF Power Solutions fournit des solutions d'énergie propre, développe, construit et exploite des centrales renouvelables, des actifs de stockage, une recharge intelligente pour véhicules électriques, des micro-réseaux.

Aux États-Unis et au Canada, la société exploite un portefeuille d'actifs renouvelables pour une capacité nette totale de 5,6GW (capacité nette installée au 31 mars 2026).

La transaction envisagée sera soumise à une procédure d'information et de consultation auprès des organes représentatifs des employés ainsi qu'à l'approbation des organes de gouvernance, précise le groupe.