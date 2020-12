Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF-Grève reconduite contre Hercule, la production nucléaire baisse Reuters • 11/12/2020 à 09:27









PARIS, 11 décembre (Reuters) - Le mouvement de grève contre le projet de réorganisation d'EDF EDF.PA a été reconduit dans certaines centrales nucléaires vendredi et se traduisait par une baisse de la production des sites concernés, selon la CGT et les données compilées par le gestionnaire des lignes à haute tension RTE. Selon les données de RTE https://www.rte-france.com/eco2mix/la-production-delectricite-par-filiere#, le parc de centrales nucléaires françaises produisait 43.265 mégawatts (MW) vendredi à 9h00 contre 46.448 MW jeudi à la même heure, la baisse représentant l'équivalent de trois réacteurs environ. La CGT a précisé que la baisse de production concernait un réacteur à Paluel et les deux unités à Penly, en Seine-Maritime, ce que confirment les informations diffusées par RTE https://www.services-rte.com/fr/visualisez-les-donnees-publiees-par-rte/indisponibilites-des-moyens-de-production.html. Jeudi, le mouvement de grève a été suivi par près d'un tiers des effectifs d'EDF mais n'a pas entraîné de perturbations majeures en matière de production. Le gouvernement finalise actuellement ses discussions avec la Commission européenne sur une réforme de la régulation du nucléaire français - avec potentiellement un volet sur l'hydroélectricité - qui s'accompagnerait d'une réorganisation d'EDF, connue sous le nom d'Hercule, censée améliorer les capacités d'investissement et de financement du groupe. Hercule prévoit notamment une séparation entre le parc nucléaire existant d'EDF et une grande partie de ses activités liées aux énergies renouvelables, ainsi qu'une ouverture du capital de ces dernières, ce qui constituerait selon les syndicats un premier pas vers un démantèlement et une privatisation. "Si le gouvernement pensait qu'enfermer les centres nucléaire de production d'électricité dans un mouroir était rassurant pour les agents, preuve est faite qu'il n'en est rien", a estimé vendredi Thierry Raymond, délégué syndical central CGT. (Benjamin Mallet, édité par Nicolas Delame)

