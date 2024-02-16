 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
CAC 40
7 783.46
+0.52%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
CAC 40
7 783.46
+0.52%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EDF dit ne pas avoir vu de demande émerger pour ses appels d'offres à 4-5 ans
information fournie par Reuters16/02/2024 à 11:46

Les dirigeants de l'électricien EDF ont déclaré vendredi pendant une conférence de presse :

* AVEC LA BAISSE DES PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ, LE GROUPE N'A PAS VU DE DEMANDE ÉMERGER POUR SES APPELS D'OFFRES À 4-5 ANS-PDG

* UN PEU PLUS D'1 TWH A ÉTÉ VENDU DANS LE CADRE DE CES APPELS D'OFFRES-PDG

* LA DÉTENTE DES PRIX VA FAIRE PARTIE DES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE DANS LES ANNÉES QUI VIENNENT-PDG

* IL N'Y A PAS DE PRIX PLANCHER ENVISAGÉ POUR L'ÉLECTRICITÉ VENDUE PAR LE GROUPE-PDG

* LES PERSPECTIVES 2024-2026 INTÈGRENT UNE BAISSE DES PRIX DE MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ-PRÉSENTATION

* LE NIVEAU DES INVESTISSEMENTS DU GROUPE VA CONTINUER D'AUGMENTER-PDG

* L'ETAT ACTIONNAIRES A INDIQUÉ QU'IL NE DEMANDAIT PAS DE DIVIDENDE POUR 2023-PDG

* EDF EXPLIQUERA FIN 2024 OÙ EN EST SON TRAVAIL SUR LE PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE RÉACTEURS DE TYPE EPR2 EN FRANCE-PDG

* LES DISCUSSIONS EN VUE D'UN RACHAT DES TURBINES ARABELLE AUPRÈS DE GENERAL ELECTRIC "PROGRESSENT"-PDG

* EDF RECHERCHE TOUJOURS AVEC LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE DES INVESTISSEURS POUR SIZEWELL C-PDG

* EDF EST DANS UNE RELATION DE PARTENARIAT AVEC LES AUTORITÉS BRITANNIQUES SUR LES PROJETS NUCLÉAIRES, CONFIANT DANS UNE SOLUTION-PDG

* EDF NE DÉPASSERA PAS 20% DU PROJET SIZEWELL C-PDG

* L'EBITDA 2024 SERA EN RECUL PAR RAPPORT À 2023-DIR FIN

* IL N'Y A PAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL PRÉVUE-DIR FIN

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

Pétrole Brent
Ice Europ -1.07%
Pétrole WTI
Ice Europ -0.56%
Gaz naturel
NYMEX -0.57%
© 2024 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank