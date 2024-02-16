EDF dit ne pas avoir vu de demande émerger pour ses appels d'offres à 4-5 ans

Les dirigeants de l'électricien EDF ont déclaré vendredi pendant une conférence de presse :
* AVEC LA BAISSE DES PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ, LE GROUPE N'A PAS VU DE DEMANDE ÉMERGER POUR SES APPELS D'OFFRES À 4-5 ANS-PDG
* UN PEU PLUS D'1 TWH A ÉTÉ VENDU DANS LE CADRE DE CES APPELS D'OFFRES-PDG
* LA DÉTENTE DES PRIX VA FAIRE PARTIE DES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE DANS LES ANNÉES QUI VIENNENT-PDG
* IL N'Y A PAS DE PRIX PLANCHER ENVISAGÉ POUR L'ÉLECTRICITÉ VENDUE PAR LE GROUPE-PDG
* LES PERSPECTIVES 2024-2026 INTÈGRENT UNE BAISSE DES PRIX DE MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ-PRÉSENTATION
* LE NIVEAU DES INVESTISSEMENTS DU GROUPE VA CONTINUER D'AUGMENTER-PDG
* L'ETAT ACTIONNAIRES A INDIQUÉ QU'IL NE DEMANDAIT PAS DE DIVIDENDE POUR 2023-PDG
* EDF EXPLIQUERA FIN 2024 OÙ EN EST SON TRAVAIL SUR LE PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE RÉACTEURS DE TYPE EPR2 EN FRANCE-PDG
* LES DISCUSSIONS EN VUE D'UN RACHAT DES TURBINES ARABELLE AUPRÈS DE GENERAL ELECTRIC "PROGRESSENT"-PDG
* EDF RECHERCHE TOUJOURS AVEC LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE DES INVESTISSEURS POUR SIZEWELL C-PDG
* EDF EST DANS UNE RELATION DE PARTENARIAT AVEC LES AUTORITÉS BRITANNIQUES SUR LES PROJETS NUCLÉAIRES, CONFIANT DANS UNE SOLUTION-PDG
* EDF NE DÉPASSERA PAS 20% DU PROJET SIZEWELL C-PDG
* L'EBITDA 2024 SERA EN RECUL PAR RAPPORT À 2023-DIR FIN
* IL N'Y A PAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL PRÉVUE-DIR FIN
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