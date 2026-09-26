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Football-Mbappé, blessé au genou, quitte les Bleus pour la suite de la Ligue des nations
information fournie par Reuters 26/09/2026 à 00:15
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Ligue des Nations - Groupe A - Turquie - France

Ligue des Nations - Groupe A - Turquie - France

Le ‌capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé est ​forfait pour les trois prochaines rencontres de Ligue des nations en raison d'une blessure au ​genou contractée vendredi lors de la victoire des Bleus en ​Turquie (1-0), a annoncé Zinédine ⁠Zidane, le nouveau sélectionneur tricolore, sur TF1.

L'attaquant ‌du Real Madrid s'est blessé sur la frappe du pied droit qui lui ​a permis ‌d'inscrire le seul but de son équipe, ⁠vendredi soir en seconde période, pour la première de "Zizou" en tant que sélectionneur.

"Il souffre d’une ⁠lésion tendineuse ‌et va repartir à Madrid pour ⁠se soigner", a déclaré le staff de ‌l'équipe de France dans un communiqué.

Quelques ⁠minutes auparavant, au micro de TF1, Zinédine ⁠Zidane avait ‌déjà annoncé que le meilleur buteur de l'histoire ​des Bleus (67 buts) ‌était contraint de quitter le rassemblement.

"Ça ne va pas bien, malheureusement. ​Je pense qu'il va falloir qu'il rentre", a-t-il dit. "On ne va pas ⁠prendre de risques. Il s'est fait une hyperextension du genou."

Les Bleus se déplacent en Belgique lundi avant de recevoir l'Italie puis la Belgique pour la suite de la Ligue des nations.

(Rédigé ​par Vincent Daheron)

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