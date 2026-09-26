Football-Les Bleus s'imposent en Turquie pour la première de Zidane sur le banc

Ligue des Nations - Groupe A - Turquie - France

Zinédine Zidane a entamé vendredi son mandat de sélectionneur de l'équipe de ‌France par une victoire en Turquie (1-0), grâce à un but de Kylian Mbappé, lors de la première journée de la Ligue des nations.

Trente-deux ans après sa première ​sélection en tant que joueur et 20 ans après sa dernière, conclue par une expulsion pour un coup de tête en finale de la Coupe du monde 2006, "Zizou" a repris le fil de son histoire avec les Bleus.

Le champion du monde 1998, nommé fin juillet pour succéder aux 14 ans de ​règne de Didier Deschamps, est devenu le premier sélectionneur à remporter son premier match à la tête des Bleus depuis Aimé Jacquet en février 1994.

"C'est beaucoup d'émotion. C'est, en plus, une première réussie parce que ​ce n'est pas évident", a réagi Zinédine Zidane sur TF1. "J'ai vu plein de ⁠choses intéressantes alors qu'on a fait trois entraînements et demi, c'est encourageant. Je suis content de ce qu'ils ont fait."

"C'est toujours la même ‌émotion, je n'ai pas de mots. J'ai quelque chose de particulier qui se passe, on profite du moment", a-t-il poursuivi en évoquant ce qu'il avait ressenti pendant l'hymne national, lors duquel il est arrivé avec quelques secondes de retard.

Seule ombre au ​tableau, la sortie juste avant l'heure de jeu de Kylian Mbappé, ‌victime d'une lésion tendineuse au genou en ouvrant le score (54e).

Très attendu pour sa première, plus de deux ⁠mois après la défaite de la France contre l'Angleterre (6-4) lors du match pour la troisième place du Mondial, Zinédine Zidane avait choisi d'installer son équipe en 4-3-3. Un système qu'il utilisait déjà prioritairement au Real Madrid lors de sa dernière expérience sur un banc, il y a plus de cinq ans.

Parmi ses ⁠premières décisions fortes, celle de ‌placer son capitaine Kylian Mbappé sur l'aile gauche et de positionner Ousmane Dembélé à la pointe de l'attaque tricolore.

Cette position n'a ⁠pas empêché Kylian Mbappé d'inscrire le seul but de la rencontre, son 67e sous le maillot bleu. Décalé par Michael Olise, il a fermé son pied ‌pour tromper Ugurcan Cakir.

Malheureusement, l'attaquant du Real Madrid, candidat au Ballon d'or décerné dans un mois, s'est blessé sur l'action et ⁠a été contraint de quitter la pelouse, remplacé par Désiré Doué. Le staff de la sélection a annoncé ⁠qu'il quittait le rassemblement pour se ‌soigner dans la capitale espagnole.

PREMIÈRE POUR LEPAUL

Paradoxalement, l'équipe de France a forcé le verrou turc alors qu'elle était moins dominatrice qu'en première période, Mike Maignan sortant ​une parade salvatrice trois minutes plus tôt sur une tête d'Abdülkerim Bardakci (51e).

"À la ‌mi-temps, il a corrigé quelques détails défensifs et quelques trucs offensifs", a expliqué Estéban Lepaul, sur TF1, concernant les consignes du sélectionneur. "Il laisse de la liberté aux joueurs, il veut que ​les joueurs prennent leur responsabilités."

Durant les 45 premières minutes, les doubles champions du monde ont monopolisé le ballon sans se montrer très souvent dangereux aux abords de la surface de réparation adverse. Ils n'ont pas été aidés par une pelouse en mauvaise qualité.

Les Bleus ont tout de même eu plusieurs ⁠occasions mais Kylian Mbappé a trop croisé sa frappe (17e) puis Rayan Cherki (41e), Michael Olise (43e) et Adrien Rabiot (44e) n'ont pas concrétisé leur temps fort. Après l'ouverture du score, Jules Koundé a également touché le poteau (69e).

Dans une fin de partie disputée en supériorité numérique en raison de l'expulsion du gardien Ugurcan Cakir (87e), coupable d'une main en-dehors de sa surface sur un dribble de Bradley Barcola, Zinédine Zidane a offert une première sélection à l'attaquant du Stade rennais, Estéban Lepaul.

Au-delà de lancer le mandat de "ZZ" de la meilleure manière, la France entame la Ligue des nations du bon pied avant de se déplacer en Belgique ​lundi.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)