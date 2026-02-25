Edenred va appliquer la nouvelle réglementation au Brésil sur les titres-restaurants

Edenred EDEN.PA a annoncé mercredi avoir pris acte de la décision du président du tribunal fédéral brésilien concernant le dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation dans le pays, le groupe de services aux entreprises ajoutant se préparer à appliquer le décret et confirmant ses perspectives révisées à la baisse en novembre pour inclure son impact.

"Edenred et l'association professionnelle ABBT se réservent le droit de faire appel de cette décision", précise un communiqué du groupe français, qui ajoute avoir "engagé une action sur le fond, dont la décision est attendue au plus tôt fin 2026".

A Paris, vers 08h15 GMT, l'action abandonnait 5,4% à 17,8 euros, contre un gain de 0,2% pour le SBF 120 .SBF120 au même moment.

(Rédigé par Augustin Turpin)