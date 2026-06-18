Edenred tient le ticket gagnant, Carrefour reste en caisse

Edenred progresse, porté par les rumeurs d'intérêt de BC Partners. Theon avance lui sur un projet d'acquisition dans la défense, tandis qu'Air France-KLM rassure avec une nouvelle ligne de crédit. En revanche, la distribution reste sous pression. Carrefour souffre d'un nouvel abaissement d'objectif de cours, et Tesco déçoit avec un ralentissement de ses ventes au Royaume-Uni.

Actions en hausse

Edenred ( 14%) : le spécialiste des titres-restaurant s'envole sur des rumeurs d'intérêt du fonds britannique BC Partners. Le fonds envisagerait de prendre le contrôle du groupe et chercherait un partenaire financier pour monter l'opération.

Theon ( 4%) : le spécialiste des systèmes de vision nocturne et d'imagerie thermique salue la signature d'un accord d'exclusivité avec Carlyle en vue de l'acquisition de SAS HGH Systèmes Infrarouges, pour une valeur d'entreprise d'environ 300 MEUR, renforçant ainsi son ancrage dans la défense française.

Air France KLM ( 3%) : le transporteur aérien franco-néerlandais est soutenu par la signature d'une nouvelle ligne de crédit multi-usages de 1 MdEUR, arrangée avec un syndicat de douze banques internationales. Cette opération vise à refinancer des instruments financiers existants, rassurant les marchés sur la solidité du bilan du groupe.

Generali ( 2%) : le géant italien de l'assurance profite de révélations de presse selon lesquelles UniCredit envisagerait de racheter la participation de 10% détenue par Delfin dans son capital, voire de la doubler. La perspective d'une montée au capital d'un actionnaire de poids ravive l'intérêt des investisseurs pour le titre.

Informa ( 2%) : le groupe britannique de médias et d'événements professionnels grimpe après la confirmation de ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026. Le groupe anticipe en outre une accélération de son activité en 2027, tablant sur un apaisement des perturbations liées au conflit en Iran.

Actions en baisse :

Carrefour (-5%) : le distributeur français pâtit d'une dégradation de l'objectif de cours par JP Morgan, ramené de 10 à 9 EUR, la banque américaine maintenant par ailleurs sa recommandation à sous-pondérer. Ce signal négatif accentue la pression sur le titre, déjà fragilisé par un environnement de marché moins porteur après la prise de parole du nouveau président de la Fed.

Tesco (-3%) : le premier distributeur britannique publie des résultats du premier trimestre décevants, le ralentissement de la croissance des ventes au Royaume-Uni déçoit les investisseurs, la guerre en Iran pesant sur la consommation des ménages. Les prévisions de résultat opérationnel ajusté pour l'exercice 2027 sont confirmées, sans suffire à rassurer le marché.

UPM KYMMENE (-4%) : le groupe finlandais de papier et de pâte à papier recule après l'annonce de la fermeture temporaire de deux de ses usines en Finlande, signe d'une pression accrue sur la demande et d'une gestion prudente des capacités de production.

Lanxess (-5%) : le spécialiste allemand de la chimie de spécialité est pénalisé par l'annonce d'une émission obligataire de 500 MEUR à cinq ans avec un coupon de 4,38%, qui alourdit un bilan déjà scruté avec inquiétude par les analystes. Cette opération de refinancement, si elle vise à étendre le profil de maturité de la dette, rappelle aux investisseurs les fragilités financières du groupe dans un contexte sectoriel difficile.

XPS pensions group ( 2%) : le spécialiste britannique du conseil en retraites est sanctionné par des résultats annuels en demi-teinte: si le chiffre d'affaires progresse à 262,7 MGBP pour l'exercice 2026, le bénéfice annuel recule, décevant des investisseurs qui espéraient une conversion plus nette de la croissance commerciale en rentabilité.