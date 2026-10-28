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Edenred place deux emprunts obligataires pour 800 MEUR
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 09:35

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Edenred annonce avoir placé, le 27 octobre, deux emprunts obligataires, l'un à taux variable de 300 MEUR, d'une maturité de 2 ans, et l'autre à taux fixe de 500 MEUR, d'une maturité de 7,25 ans.

L'obligation à taux variable arrivera à échéance le 3 novembre 2028 et portera un coupon égal à l'Euribor 3 mois majoré de 75 points de base. L'obligation à 7,25 ans arrivera à échéance le 3 février 2034 et sera assortie d'un coupon annuel de 4,75%.

"Cette émission en deux tranches a suscité une solide demande de la part d'une base internationale d'investisseurs de premier plan", souligne Edenred, ajoutant que le produit de cette opération permettra de financer ses besoins généraux, notamment le remboursement des prochaines échéances obligataires.

Cette opération renforce la liquidité et la structure financière du groupe de services et de solutions de paiement, tout en portant la maturité moyenne de sa dette obligataire à 4,4 ans, en tenant compte du remboursement des obligations arrivant à échéance en décembre 2026 et en mars 2027.

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